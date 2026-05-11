Armut im Glücksland - Finnlands Sozialmodell gerät ins Wanken

Finnland gilt seit Jahren als das glücklichste Land der Welt – doch hinter der internationalen Erfolgserzählung wachsen Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und soziale Unsicherheit. Die Sparpolitik der Regierung verschärft die Krise, während die Angst vor Krieg und wirtschaftlichem Abstieg das Land lähmt.