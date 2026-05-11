Mann mit Basecap sucht in einem großen Müllcontainer in einem Park, Einkaufstüte in der Hand. Foto.
Ein Migrant wühlt im Stadtpark Esplanadi in der Altstadt von Helsinki nach Pfandflaschen / picture alliance / Joko | Joko

Armut im Glücksland Finnlands Sozialmodell gerät ins Wanken

Finnland gilt seit Jahren als das glücklichste Land der Welt – doch hinter der internationalen Erfolgserzählung wachsen Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und soziale Unsicherheit. Die Sparpolitik der Regierung verschärft die Krise, während die Angst vor Krieg und wirtschaftlichem Abstieg das Land lähmt.

VON JENS MATTERN am 11. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Jens Mattern ist freier Auslandskorrespondent für Polen, das Baltikum und Skandinavien.

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Mit ernsten Mienen traten kürzlich im Parlament von Helsinki Politiker der Sozialdemokraten, der Grünen und der Linksallianz an die Mikrophone. Sie drohten einen Misstrauensantrag an, sollte die Regierung sich nicht endlich des Armutsproblems annehmen. In Finnland, im vergangenen März zum neunten Mal in Folge von der UN zum „glücklichsten Land der Welt“ gekürt, wachsen die sozialen Missstände, darunter auch die Kinderarmut, und ein Rezept dagegen scheint nicht in Sicht. 

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