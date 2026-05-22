Es heißt, die Deutschen seien ein sehr neurotisches Volk und die Neurosen der Ausdruck der steten Selbstbefragung des Gewissens, welche im Protestantismus ihren Ursprung habe. Deshalb seien diese wiederum in Bayern schwächer ausgeprägt als in Berlin. Nicht minder neurotisch seien jedoch Schweden und Amerikaner, bedingt durch den kulturell sehr ausgeprägten Puritanismus. Trump wäre sodann das Skandalon für diesen Puritanismus: der in den Kulturneurosengarten eingebrochene Eber. Er konnte ihn umwühlen, denn er hatte ihn ein Leben lang studiert und kannte seine Regeln. Er wusste instinktiv, wie er seine Gegner austricksen und bloßstellen konnte, wo ihre Schwächen lagen. Er kannte die Widersprüche zwischen ihrem Denken, ihrem Reden und ihrem Handeln.