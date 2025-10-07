Merkel Partizan
Mit einem Interview für ein ungarisches Internetportal löst die frühere deutsche Bundeskanzlerin in Polen Stürme der Empörung aus. Diese sind angesichts der Worte Angela Merkels zwar unbegründet. Dennoch stellt sich die Frage, was ihr Appeasement gegenüber Putin bewirkt hat.

Bis vor zehn Jahren hat Angela Merkel in Polen die Popularitätsskala für ausländische Politiker angeführt. Sie war in allen Umfragen auch deutlich beliebter als die Spitzenleute des eigenen Landes. Doch kräftig eingetrübt hat sich dieses Bild mit der Flüchtlingskrise 2015, zu deren Nebeneffekten der Doppelsieg der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) bei den polnischen Präsidenten- und Parlamentswahlen im selben Jahr gehörte. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kacyzński entwarf damals das Schreckensbild einer Masseneinwanderung von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis, die nicht die Regeln einer demokratischen Gesellschaft akzeptieren würden.

Endgültig war Merkels guter Ruf dahin, als mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 das Scheitern der Russlandpolitik der Großen Koalition in Berlin offenbar wurde. Viele polnische Medien stellten sie in eine Reihe mit Gerhard Schröder, der sich von Putin habe kaufen lassen, und Frank-Walter Steinmeier, der in arroganter Weise alle Warnungen der östlichen Nachbarn, beginnend mit Polen, vor den bösen Absichten Putins ignoriert habe.

Christoph Kuhlmann | Di., 7. Oktober 2025 - 11:59

Also, Merkel gibt Polen nicht die Schuld am Ausbruch des Ukraine-Krieg, wird dafür aber in Polen angegriffen. Mit den Wirtschaftssanktionen, die im wesentlichen Deutschland nach 2014 durchgesetzt und aufrecht erhalten hat war überwiegend England beschäftigt??? Eine deutsch-polnische Historikerkommission hätte sicher viel zu besprechen.

Klaus Funke | Di., 7. Oktober 2025 - 11:59

So titelte eine englische Zeitung kürzlich über Merkels "Lesereise" zu ihrem Buch "Freiheit" durch Süd- und Osteuropa. Warum tut sie das? Offenbar läuft der Verkauf nicht von allein. Und man kann dieses durch und durch verlogene und schlecht geschriebene Buch auch nicht anpreisen oder gar kaufen. Der Buchhandel kann ein Lied davon singen. Es ist wie mit den E-Autos. Man will partout nichts davon wissen. Wenn man Merkels Anmerkungen zum Ukrainekrieg hört, so muss man laut aufheulen. Das ist Unwahrheit und Lüge in Reihe und Fortsetzung u. eine bodenlose Frechheit. Aber so ist sie nunmal. Sie lügt sich durch ihr Leben, gemäß dem Goebbels Wort "Je größer die Lüge, desto eher wird sie geglaubt". Meine Großmutter hätte in ihrer drastischen Art gesagt: "Eine Charaktersau allererster Güte!" Allein, Merkel wird den Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Die Russen gewinnen den Ukrainekrieg, Schritt für Schritt und absolut tödlich, egal was für Waffen und Sanktionen der Westen noch einsetzt.

Thomas Veit | Di., 7. Oktober 2025 - 12:14

"...dass angesichts des russischen Angriffskriegs die Ukrainer... jegliches moralische Recht hätten, für die Zukunft Finanzströme in die Kassen des Kremls zu blockieren."

Na klar, angeblich soll die Ukraine ja in Bälde zur EU gehören... ... 🤔 - und hätte also nach polnischer (und ukrainischen?) Meinung 'jegliches moralische Recht ... für die Zukunft Finanzströme in die Kassen des Kremls zu blockieren' indem sie einem anderen (Netto-Geber!) EU-Land (D) die Energieinfrastruktur in einem kriminellen Sabotageakt wegbombt..., ein offiziell durch die Regierung dieses Landes beschlossenes und mit den anderen EU-Mitgliedern wenn auch umstrittenes so trotzdem abgestimmtes großes Energieinfrastrukturprojekt...!??

>> Wenn DAS der neue Standard in der EU sein soll, dann... '🇺🇦 💣 WILLKOMMEN UKRAINE IN DER EU!! 🇪🇺💥'

/Sarkasmus

Vom ukrainischen Oligarchensystem garnicht zu sprechen..., oder sind die jetzt alle 'verschwunden', oder einfach nur im EU-Milliarden-€-Strom 'im Geld ersoffen'?

Maria Arenz | Di., 7. Oktober 2025 - 12:22

treibt diese Frau an? Selbst wenn außer dem Goethe-Institut in Budapest, das wohl 10 Exemplare auf Ungarisch für die Bibliothek kaufen muss, noch ein paar Journalisten oder Professoren ihren in jeder Hinsicht banalen Freiheits-Schinken kaufen- war es das wert? Noch kein deutscher Kanzler hat nach seinem Ausscheiden mit einer so peinlichen Besessenheit an seinem Bild in der Geschichte herumpinseln wollen wie Merkel. Von wegen, sie sei frei von Eitelkeit. Sie hat sich offenbar nie mit der leidvollen Geschichte der Balten und Polen beschäftigt Es waren eben nicht die USA und es waren nicht nur die paar Jahrzehnte nach dem II.Weltkrieg, die diesen Völkern einen mehr als verständlichen Widerwillen gegen das Risiko eines erneuten Rutsches unter russische Oberhoheit einpflanzte. Das hätte sie bei allen Entscheidungen, die Russland betrafen, von vornherein berücksichtigen müssen. Auch im deutschen Interesse ist ihr Wunschdenken vom "Wandel durch Handel" ja nicht gut ausgegangen.

Ernst-Günther Konrad | Di., 7. Oktober 2025 - 12:23

Auch wenn Merkel da zu Unrecht beschuldigt wird, etwas gesagt zu haben, was sie so nicht gesagt hat. Bleibt bei allen Beteiligten immer wieder der Eindruck. Es waren immer die anderen und Merkel hat natürlich nichts falsch gemacht. Und vor den Treffen in Minsk I und II war in der Ukraine was? Schon vergessen Herr Urban? Das Töten und die Verbrechen an Russen in der Ostukraine, die dann dazu führten, dass Putin sich genötigt sah später einzumarschieren, einmal um seine Landsleute zu schützen und natürlich auch um sich durch die Eroberung der Krim strategischen Vorteil zu verschaffen, nachdem man ja wild darauf war, die Ukraine in die EU und Nato aufzunehmen. Wäre die neutral geblieben, hätten wir den Krieg nicht. Ein gewählter Präsident namens Janukowitsch wurde seines Amtes enthoben und gegen einen EU freundlichen und die EU und die USA (Albright) haben alles dafür getan, die UA kriegstüchtig zu machen und so lange zu provozieren bis Putin über das Stöckchen sprang.

Jörg Karstens | Di., 7. Oktober 2025 - 12:46

Wieder einmal. Sie hat ja bereits mehrfach betont, immer alles richtig gemacht zu haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 16 Jahre Merkel haben Deutschland in jeder Hinsicht ruiniert. Infrastruktur: zerfällt, Bundeswehr: nicht verteidigungsfähig, illegale Migration: nicht verhindert sondern massenhaft ermöglicht, insbesondere für antisemitische Frauenhasser aus islamischen Ländern, innere Sicherheit: auch deswegen nicht mehr vorhanden, Arbeitsmarkt: Fachkräftemangel, Gesundheitswesen/Pflege: teuer und ineffizient Corona: Gewaltenteilung aufgelöst, Bürgerrechte geschreddert, Rente: Altersarmut, Bürokratie: überbordend, Beamtenwucher in allen Behörden, Bildung: Deutschland auf einem Abstiegsplatz, Energiepolitik: Kernkraft beendet, Klimahysterie zur Staatsreligion gemacht uvm
Dazu außenpolitische Desaster: GB raus aus der EU, totale Russlandhörigkeit, USA vergrätzt

Dafür hat sie von ihrem treuen Schergen Frank Spalter den höchsten deutschen Orden erhalten.

Keppelen Juliana | Di., 7. Oktober 2025 - 14:15

hätte es im Vorfeld genug Möglichkeiten gegeben diesen Krieg zu verhindern. Aber man wollte nicht. Dieser Krieg wurde bewusst von der Nato provoziert und da gab es einige Staaten die sich besonders hervor getan haben "um es den Russen mal zu zeigen". Jedenfalls waren die Polen (besonders negativ fiel Sikorski auf )und die Baltischen Staaten nicht diejenigen die besonders zurückhaltend agiert haben.

Gisela Hachenberg | Di., 7. Oktober 2025 - 14:30

Warum gibt man dieser Frau immer wieder ein Podium? Ich verstehe es nicht! Und die meisten Leute in den Leserforen, auch mein ganzes Umfeld, fragen sich das. Sie hat so viel kaputtgemacht. Sie soll endlich die Klappe halten und ihr Leben, gepampert mit unserem Geld, in der Uckermark oder sonstwo leben. Es gibt nicht so viele Wüsts und Günthers, die noch an ihren Lippen hängen. Gottlob! Ich habe diesen langen Artikel nicht gelesen. Und anderen Mist, der über sie geschrieben wird, auch nicht. Unsere liebe Mitforistin, Frau Lehmann, tut sich diesen Artikel über die „Plage aus der Uckermark“ sicher auch nicht an! 😉😉

