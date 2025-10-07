Ärger um Merkel-Interview - Sind die Polen schuld an Putins Krieg?

Mit einem Interview für ein ungarisches Internetportal löst die frühere deutsche Bundeskanzlerin in Polen Stürme der Empörung aus. Diese sind angesichts der Worte Angela Merkels zwar unbegründet. Dennoch stellt sich die Frage, was ihr Appeasement gegenüber Putin bewirkt hat.