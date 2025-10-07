- Sind die Polen schuld an Putins Krieg?
Mit einem Interview für ein ungarisches Internetportal löst die frühere deutsche Bundeskanzlerin in Polen Stürme der Empörung aus. Diese sind angesichts der Worte Angela Merkels zwar unbegründet. Dennoch stellt sich die Frage, was ihr Appeasement gegenüber Putin bewirkt hat.
Bis vor zehn Jahren hat Angela Merkel in Polen die Popularitätsskala für ausländische Politiker angeführt. Sie war in allen Umfragen auch deutlich beliebter als die Spitzenleute des eigenen Landes. Doch kräftig eingetrübt hat sich dieses Bild mit der Flüchtlingskrise 2015, zu deren Nebeneffekten der Doppelsieg der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) bei den polnischen Präsidenten- und Parlamentswahlen im selben Jahr gehörte. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kacyzński entwarf damals das Schreckensbild einer Masseneinwanderung von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis, die nicht die Regeln einer demokratischen Gesellschaft akzeptieren würden.
Endgültig war Merkels guter Ruf dahin, als mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 das Scheitern der Russlandpolitik der Großen Koalition in Berlin offenbar wurde. Viele polnische Medien stellten sie in eine Reihe mit Gerhard Schröder, der sich von Putin habe kaufen lassen, und Frank-Walter Steinmeier, der in arroganter Weise alle Warnungen der östlichen Nachbarn, beginnend mit Polen, vor den bösen Absichten Putins ignoriert habe.
-
