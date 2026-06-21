Nawrocki und Selenskyj
Ein Bild aus harmonischeren Zeiten: Polens Präsident Karol Nawrocki (l) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Dezember 2025 / picture alliance/dpa/PAP | Pawel Supernak

Ärger um den Weißen Adler Wie Polens Präsident den Streit mit der Ukraine eskalieren lässt

Die Ukraine ist Polens wichtigster strategischer Partner. Doch Präsident Karol Nawrocki treibt beide Länder mit einer symbolträchtigen Provokation auseinander. Der Streit um einen Orden hat auch Folgen für Europas Sicherheit.

VON THOMAS URBAN am 21. Juni 2026 13 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Der polnische Präsident Karol Nawrocki habe das gesamte ukrainische Volk beleidigt, tönt es aus Kiew. Doch zuerst habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die ganze polnische Nation beleidigt, tönt es aus dem rechten Lager an der Weichsel zurück. Der Streit um den Weißen Adler, den höchsten staatlichen Orden Polens, hat am Wochenende die politischen Eliten beider Nationen kräftig in Erregung versetzt. Nawrocki hat nämlich seinem ukrainischen Amtskollegen die Auszeichnung, die dieser vor drei Jahren erhalten hatte, wieder aberkannt, eine beispiellose Brüskierung. Präsident war seinerzeit Andrzej Duda, der damals mit der Ehrung Selenskyjs auch die nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) hinter sich gehabt hatte.

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Jens Böhme | So., 21. Juni 2026 - 12:34

Osteuropa in EU aufzunehmen, in der Hoffnung, dort komme Zivilisation automatisch, ist Blauäugigkeit. Ich vermute, die Aufnahme verschiedener, dortiger Staaten in NATO ist lediglich Kriegs-Pufferzone, um in Alt-NATO-Gebiet halbwegs Ruhe zu haben. Die Geschichte des im Artikel beschriebenen Gebiets ist nicht erst seit Ende des ersten Weltkrieg unübersichtlich und chaotisch.

Dagmar Lubig | So., 21. Juni 2026 - 13:05

für sie scheint Polen heute noch ein unzivilisiertes Land zu sein, tja, und das aus der Feder eines Deutschen lesen zu müssen, das schmerzt ganz besonders.

Was glauben Sie wie beispielsweise Frankreich reagieren würde, wenn Deutschland eine Einheit, die im II. Weltkrieg Massenmorde an Zivilisten in Frankreich verübt hatte, wieder unter den selben Namen aufleben lassen wollte?
Tja, nun tut es der Herr Selensky den Polen an!!!

Der Artikel zu Polen, der ist mir Absicht unsachlich, was hierzulande üblich ist, leider.

Thomas Veit | So., 21. Juni 2026 - 13:17

"...in der Hoffnung, dort komme Zivilisation automatisch, ..." - DAS ist Blauäugig..., bzw. Ist da wohl 'der graue Star' drinnen - massiv.

Man kann den Nato-Beitritt 'der Osteuropäer' bemängeln, mMn eher den EU-Beitritt..., aber Polen als 'zivilisationsfremd' zu klassifizieren halte ich für maßlos.

>> (gerade) WIR sollten froh sein, dass sich Polen derart in der NATO engagiert wie es es tut...!! Trotz aller 'Reibereien', auch mit Deutschland... 🤔

den EU-Beitritt der Osteuropäer..., und schwenken dann zur Nato..., ich meine es trotzdem so wie ich es geschrieben habe - weil es in dieser Sache egal ist, die Reihenfolge...

Thomas Veit | So., 21. Juni 2026 - 13:09

politrethorisch..., nicht nur gegenüber der Ukraine.

Mit pol. Nawrocki und ukr. Selenskyj sind da wohl mit dieser rein emotional verursacht und gesteuerten 'UPA-Problematik' zwei aufeinander gestossen, die sich beide in ihrer Bedeutung überschätzen..., und sich dadurch in diesem 'Konflikt' nur selber schaden... ...

>> Aber die 'Ehre' ist natürlich wichtig...!!! 😉

Peter William | So., 21. Juni 2026 - 13:27

hat äußerst erfolgreich die deutsche Wirtschaft mit günstiger Energie versorgt und für eine anderthalb Jahrzehnte "blühende" deutsche Wirtschaft gesorgt, die unter Merkel nach und nach abgewrackt wurde. Nur durch diese Wirtschaftskraft war es Deutschland möglich Geld nach Europa und in die Welt zu verteiten. Damit ist jetzt ja offenbar Schluss, da die Industrie aus Deutschland flieht. Sprich dem Staat kaum mehr Geld einbringt und die Sonderschulden an die Stelle eines soliden Haushaltes getreten sind.

Da sich zeitgleich die grünen Ideologen durchgesetzt und eine der führenden Atomkraftnationen der Welt zum Ausstieg aus dieser Technologie bewegt haben ist halt nicht mehr viel übrig was umverteilt werden kann.

Auf in den Degrowth, wie immer, ich finde der Staat sollte bei seinen eigenen Bediensteten mit gutem Beispiel voran gehen!!!

Bernhard Homa | So., 21. Juni 2026 - 14:12

Und wieder mal grüßt in Osteuropa das Murmeltier: kleinkarierter, hypertropher Opfernationalismus verbunden mit lächerlichen Posen der politischen "Spitzen" in der medialen Öffentlichkeit – womit die sog. "Eliten" beider Länder ihre völlige politische Unreife demonstrieren. Fortsetzung folgt …
NB 1: Die Ukraine ist ganz sicher nicht Polens "wichtigster strategischer Partner", sondern nach allen politischen und wirtschaftlichen Parametern Deutschland, und das auch in den kommenden Jahrzehnten.
NB 2: Einfältige Dichotomien wie "proeuropäisch" oder "prorussisch" haben in seriöser Politikanalyse nichts verloren – wie im Übrigen gerade das o.g. Verhalten der "Proeuropäer" in PL und UKR belegt.

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