Ärger um den Weißen Adler - Wie Polens Präsident den Streit mit der Ukraine eskalieren lässt

Die Ukraine ist Polens wichtigster strategischer Partner. Doch Präsident Karol Nawrocki treibt beide Länder mit einer symbolträchtigen Provokation auseinander. Der Streit um einen Orden hat auch Folgen für Europas Sicherheit.