- Wie Polens Präsident den Streit mit der Ukraine eskalieren lässt
Die Ukraine ist Polens wichtigster strategischer Partner. Doch Präsident Karol Nawrocki treibt beide Länder mit einer symbolträchtigen Provokation auseinander. Der Streit um einen Orden hat auch Folgen für Europas Sicherheit.
Der polnische Präsident Karol Nawrocki habe das gesamte ukrainische Volk beleidigt, tönt es aus Kiew. Doch zuerst habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die ganze polnische Nation beleidigt, tönt es aus dem rechten Lager an der Weichsel zurück. Der Streit um den Weißen Adler, den höchsten staatlichen Orden Polens, hat am Wochenende die politischen Eliten beider Nationen kräftig in Erregung versetzt. Nawrocki hat nämlich seinem ukrainischen Amtskollegen die Auszeichnung, die dieser vor drei Jahren erhalten hatte, wieder aberkannt, eine beispiellose Brüskierung. Präsident war seinerzeit Andrzej Duda, der damals mit der Ehrung Selenskyjs auch die nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) hinter sich gehabt hatte.
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