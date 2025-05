Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Es ist an der Zeit, auszusprechen, was deutsche Spitzenpolitiker seit dem Amtsantritt des argentinischen Präsidenten tunlichst vermeiden: Danke, Javier Milei! Schon beim Formulieren dieses Dankes sieht man vor dem inneren Auge die Dauerempörten im Netz und in den Redaktionsstuben nach Luft ringen. Die deutsche Debatte besteht leider zu oft aus Reflexen statt aus der nüchternen Abwägung von Argumenten – und daraus folgender leidenschaftlicher Diskussion. Stattdessen dominiert die demonstrative Betonung der eigenen Haltung.

Zu beachten gilt es daher zunächst: Wenn ein deutscher Politiker dem argentinischen Staatspräsidenten dankt, dann geschieht das notwendigerweise aus einer deutschen Perspektive und nicht etwa aus einer vermeintlichen argentinischen. Und wenn wir einen ausländischen Staatsmann von diesem Standpunkt aus bewerten wollen – und die Bewertung ausländischer Politiker ist eine Lieblingsbeschäftigung im politischen und medialen Raum –, dann muss über allem eine Frage stehen: Sind die Handlungen dieses Staatsmannes im Einklang mit unseren deutschen Interessen?