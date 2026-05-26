Arc de Trump

- Stein gewordenes Ego
Wer vom Lincoln Memorial nach Westen schaut, blickt auf eine der berühmtesten Sichtachsen der Welt – bewusst offen, bewusst unbebaut. Bald könnte dort Donald Trumps Triumphbogen stehen. Auf die Frage, wem er gewidmet sei, antwortete der Präsident kurz und knapp: sich selbst.
Triumphbögen haben eine lange Geschichte und eine eindeutige Sprache. Sie markieren Siege, Macht und die Übersetzung politischer Herrschaft in Stein. Washington, anti-monarchisch entworfen, hatte bislang keinen. Es war keine Lücke, sondern eine Haltung. Trump will das nun mit einem riesigen Monument aus Granit gegenüber dem Arlington National Cemetery und nahe dem Lincoln Memorial ändern.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.