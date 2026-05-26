Arc de Trump
Auf dieser Rasenfläche in der Nähe des Arlington-Friedhofs möchte Trump seinen Triumphbogen bauen / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrew Leyden

„Arc de Trump“ Stein gewordenes Ego

Wer vom Lincoln Memorial nach Westen schaut, blickt auf eine der berühmtesten Sichtachsen der Welt – bewusst offen, bewusst unbebaut. Bald könnte dort Donald Trumps Triumphbogen stehen. Auf die Frage, wem er gewidmet sei, antwortete der Präsident kurz und knapp: sich selbst.

VON LISA DAVIDSON am 2. Juni 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Triumphbögen haben eine lange Geschichte und eine eindeutige Sprache. Sie markieren Siege, Macht und die Übersetzung politischer Herrschaft in Stein. Washington, anti-monarchisch entworfen, hatte bislang keinen. Es war keine Lücke, sondern eine Haltung. Trump will das nun mit einem riesigen Monument aus Granit gegenüber dem Arlington National Cemetery und nahe dem Lincoln Memorial ändern.

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Thomas Veit | Di., 2. Juni 2026 - 11:26

Würde er nicht 'am Schaltknopf der größten Militärmachinerie der Welt' sitzen... -- ein klasse Joke, der Mann... ... /🤣

/Ironie und Sarkasmus

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