„Arc de Trump“ - Stein gewordenes Ego

Wer vom Lincoln Memorial nach Westen schaut, blickt auf eine der berühmtesten Sichtachsen der Welt – bewusst offen, bewusst unbebaut. Bald könnte dort Donald Trumps Triumphbogen stehen. Auf die Frage, wem er gewidmet sei, antwortete der Präsident kurz und knapp: sich selbst.