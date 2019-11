Vor acht Jahren wurde der arabische Frühling in fast allen westlichen Medien live übertragen. Hoffnung und Euphorie brachen aus, als junge Menschen von Tunesien bis Bahrain die Straßen stürmten, um gegen die Diktaturen zu demonstrieren. Man sprach von einer Zeitenwende und einer neuen Weltordnung. Inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt, nachdem viele dieser Proteste in Bürgerkriege und Massenauswanderung Richtung Europa mündeten. Und der Westen ist gerade allzu sehr mit sich selbst beschäftigt: Brexit, Trump, Rechtsradikalismus, erodierende Demokratie und eine Migrationskrise machen den Leuten Angst. Doch die Menschen im Nahen Osten scheinen noch nicht müde zu sein. Erneut gehen junge Menschen im Libanon, im Irak und in Algerien auf die Barrikaden und rufen: „Freiheit, Freiheit!“ Diesmal allerdings werden ihre Schreie von westlichen Medien und Politikern überhört. Die Begeisterung für ihre Sache hält sich in Grenzen, dabei sind die Aufstände anders als früher: Die Beteiligung von Frauen ist viel höher als vor acht Jahren. Und die Demonstranten haben den Mut, nicht nur gegen Despotie und Korruption, sondern deutlich für einen säkularen Staat aufzustehen.

Manche dieser Proteste verlaufen friedlich, wie im Libanon; andere werden von schiitischen Milizen im Irak brutal niedergeschlagen. Wird der deutsche Bundespräsident, der den Iran zum Jahrestag der Islamischen Revolution beglückwünschte, auch seine Grüße an die 300 Opfer und ihre Familien im Irak senden, die von irantreuen Milizen erschossen wurden? Ist Europa nahostmüde? Oder hat der alte Kontinent es verlernt, sich für die Freiheit einzusetzen?

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.