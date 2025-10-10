Weil sie von einer Geisteskrankheit befallen ist. Der Antisemitismus bestimmt das Handeln der UN auf obsessive Weise. Ein paar Zahlen dazu: Seit Jahrzehnten verabschiedet die UN-Generalversammlung mehr Resolutionen gegen Israel als gegen alle anderen Länder der Welt zusammen. Ganz ähnlich sieht es im Menschenrechtsrat aus, der es allein im Jahr 2024 auf 113 Resolutionen gegen Israel brachte. Zum Vergleich: Der Iran kam auf 17 Resolutionen, Russland sogar nur auf zehn. Ja, dem Menschenrechtsrat macht es so viel Freude, den einzigen jüdischen Staat der Welt zu dämonisieren, dass „Israel“ sogar ein fester Tagesordnungspunkt ist. Kein anderes Land ist dort auf diese Weise dauerpräsent. Nicht Syrien, dessen islamistische Herrscher routinemäßig Minderheiten tyrannisieren. Nicht der Iran, der im ganzen Nahen Osten Terrororganisationen finanziert. Nicht die Türkei, die unter Erdogan endgültig den Weg Putins eingeschlagen hat. Und, wo wir schon dabei sind, nicht Russland, das die Ukraine überfallen hat und dort gezielt die Zivilbevölkerung attackiert.