Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York / picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Antisemitismus bei der UN Schafft die Vereinten Nationen ab!

Die Vereinten Nationen haben ein klares Feindbild: Israel. Gegründet im Zeichen der Völkerverständigung, sind sie heute zu einem Forum der Hetze verkommen. Das Experiment UN ist spektakulär gescheitert.

VON GIDEON BÖSS am 11. Oktober 2025 5 min

Autoreninfo

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Ja, die Idee ist toll. Alle Länder der Welt kommen an einem Ort friedlich zusammen, beraten sich über Probleme, suchen nach Lösungen und tragen so zu einem harmonischeren Miteinander bei. So stellten es sich die Gründer der Vereinten Nationen jedenfalls vor. Gerne wird auch auf die Erfolge verwiesen, die diese Institution vorzuweisen hat. Sie finanziert Impfkampagnen, verhindert Hungersnöte, hilft beim Aufbau demokratischer Strukturen und bei der Rettung historischer Bauwerke. In der Tat sind das Erfolge, auf die man bei den Vereinten Nationen stolz sein kann. Und doch wäre es besser, wenn die UN abgeschafft würde. Warum?

Weil sie von einer Geisteskrankheit befallen ist. Der Antisemitismus bestimmt das Handeln der UN auf obsessive Weise. Ein paar Zahlen dazu: Seit Jahrzehnten verabschiedet die UN-Generalversammlung mehr Resolutionen gegen Israel als gegen alle anderen Länder der Welt zusammen. Ganz ähnlich sieht es im Menschenrechtsrat aus, der es allein im Jahr 2024 auf 113 Resolutionen gegen Israel brachte. Zum Vergleich: Der Iran kam auf 17 Resolutionen, Russland sogar nur auf zehn. Ja, dem Menschenrechtsrat macht es so viel Freude, den einzigen jüdischen Staat der Welt zu dämonisieren, dass „Israel“ sogar ein fester Tagesordnungspunkt ist. Kein anderes Land ist dort auf diese Weise dauerpräsent. Nicht Syrien, dessen islamistische Herrscher routinemäßig Minderheiten tyrannisieren. Nicht der Iran, der im ganzen Nahen Osten Terrororganisationen finanziert. Nicht die Türkei, die unter Erdogan endgültig den Weg Putins eingeschlagen hat. Und, wo wir schon dabei sind, nicht Russland, das die Ukraine überfallen hat und dort gezielt die Zivilbevölkerung attackiert.

Liebe Leserinnen und Leser,
Chris Groll | Sa., 11. Oktober 2025 - 15:37

Herr Böss, jedem Ihrer Sätze stimme ich zu und unterschreibe ihn. Die UNO besteht fast ausschließlich aus totalitären/islamischen Staaten und ist die inkompetenteste und gefährlichste Organisation der Welt.
Auch ich habe früher ehrenamtlich für die UNICEF gearbeitet. Bis ich mich dann einmal näher mit diesem korrupten Verein befaßt habe.
Ihrem Artikel ist nichts weiter hinzuzufügen. Ich finde es gut und richtig, daß es endlich einmal auch von den Medien angesprochen wird.

Robert Hans Stein | Sa., 11. Oktober 2025 - 17:28

Schon viele Jahre vertrete ich genau den hier geäußerten Standpunkt. Die UN sind zu einem Werkzeug linker politischer Kräfte verkommen. Die Entwicklung nahm richtig Fahrt auf in den 60er Jahren, als ehemalige Kolonien nach ihrer Befreiung der UdSSR und dem Warschauer Pakt als Bündnispartner gegen den "US-Imperialismus und die bösen Bonner Ultras" willkommen waren. Weg mit dieser unnützen, viel zu teuren Quasselbude. Auch in dieser Angelegenheit macht Trump einiges richtig - die Zuwendungen kürzen! Warum sollte man Kräfte finanzieren, die einem am liebsten den Garaus machen würden und nur darau aus sind, sich kaufen zu lassen.

