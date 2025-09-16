23. Juli, Griechenland:

Auf der griechischen Insel Rhodos erlebte eine Gruppe junger Israelis einen Albtraum. In den frühen Morgenstunden wurden sie von einer pro-palästinensischen Menge überfallen, verfolgt und mit Messern bedroht. Als die Israelis versuchten zu fliehen, jagten ihnen Angreifer auf Motorrädern und zu Fuß nach. Schließlich wurden sie gestellt, geschlagen und mussten in Panik ihre Eltern kontaktieren, die wiederum das israelische Außenministerium einschalteten. Am Vortag war bereits ein israelisches Kreuzfahrtschiff von der Insel Syros vertrieben worden, nachdem ein pro-palästinensischer Mob den Hafen blockiert hatte. Doch die griechischen Behörden auf Rhodos wiesen die Vorwürfe der Gewalt zurück – es habe lediglich eine „verbale Auseinandersetzung“ gegeben.