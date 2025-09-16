- Sommer der Schande
Statt Ferienerlebnissen blieben Angst, Verletzungen und Traumata: Juden und israelische Touristen erlebten diesen Sommer in Europa eine Welle von Gewalt. Der Hass traf Kinder, Familien und ältere Menschen – mitten im Alltag, oft ohne Schutz der Behörden.
Über den Sommer hinweg war den Juden in Europa kein ruhiger Urlaub und kein Sommerfrieden vergönnt. Was für viele Europäer eine Zeit der Entspannung war, wurde für jüdische Familien und israelische Touristen ein Spießrutenlauf. Ein Sommer, der die Juden im Stich gelassen hat – und keinerlei Aussicht auf einen besseren Herbst bietet. Man kann nur spekulieren, was geschieht, wenn die Epizentren des modernen Antisemitismus – die Universitäten – ihren Betrieb demnächst wieder aufnehmen.
23. Juli, Griechenland:
Auf der griechischen Insel Rhodos erlebte eine Gruppe junger Israelis einen Albtraum. In den frühen Morgenstunden wurden sie von einer pro-palästinensischen Menge überfallen, verfolgt und mit Messern bedroht. Als die Israelis versuchten zu fliehen, jagten ihnen Angreifer auf Motorrädern und zu Fuß nach. Schließlich wurden sie gestellt, geschlagen und mussten in Panik ihre Eltern kontaktieren, die wiederum das israelische Außenministerium einschalteten. Am Vortag war bereits ein israelisches Kreuzfahrtschiff von der Insel Syros vertrieben worden, nachdem ein pro-palästinensischer Mob den Hafen blockiert hatte. Doch die griechischen Behörden auf Rhodos wiesen die Vorwürfe der Gewalt zurück – es habe lediglich eine „verbale Auseinandersetzung“ gegeben.

