Die CIA, das FBI, das US-Energieministerium, der deutsche Bundesnachrichtendienst und, im Dezember 2024, ein einstimmig ins Protokoll aufgenommener Bericht des zuständigen US-Kongressausschusses: Sie alle halten heute einen Laborunfall im Wuhan-Institut für Virologie für den wahrscheinlichsten Ursprung der Covid-Pandemie. Anthony Fauci, der als Direktor des NIAID die amerikanische Pandemiepolitik prägte und der Öffentlichkeit über Jahre eine geschlossene wissenschaftliche Front vorgaukelte, vermutete das privat bereits im Januar 2020. Das geht aus seinem Tagebuch hervor.

Die mehr als 1100 Seiten der Tagebücher zeichnen das Selbstbild eines Mannes, der den eigenen Ruhm ebenso sorgfältig dokumentierte wie die Pandemie selbst. Sie lesen sich streckenweise wie das Vorstudium zu einer Autobiografie, mit einem Auge auf die eigene Rolle in der Geschichte. Fauci führte sie zwischen Dezember 2019 und seinem Rückzug aus dem Staatsdienst im Dezember 2022. Rand Paul, der als Vorsitzender des zuständigen Ausschusses Fauci bereits Wochen zuvor per Vorladung vor eben dieses Gremium zitiert hatte, veröffentlichte sie erst am vergangenen Wochenende.

Vor diesem Ausschuss saß Fauci am Mittwoch über zwei Stunden lang und sagte im Kern nur einen einzigen Satz: Unter Anwaltsrat berufe er sich auf sein Recht aus dem fünften Verfassungszusatz, den Schutz vor Selbstbelastung. Mehr als hundert Mal wiederholte er ihn, wortgleich, und deutete den gesamten Auftritt als persönliche Verfolgung durch Senator Paul. Was Fauci jedoch als Verfolgung darstellt, reicht zeitlich nicht annähernd so weit zurück wie das, was er damit zu verdecken sucht.

Der Zweifel, den er erstickte

Am 26. Januar 2020 notierte er selbst in sein Tagebuch, der Markt in Wuhan komme als Ursprung der Pandemie nicht infrage. Fünf Tage später, am 31. Januar, schrieb ihm der Evolutionsbiologe Kristian Andersen direkt, das Virus weise womöglich konstruierte Merkmale auf, die nicht zu einer natürlichen Entstehung passten. Einen Tag darauf nahm Fauci an einer Telefonkonferenz mit einem guten Dutzend führender Virologen teil, die er gemeinsam mit Francis Collins, dem Chef der NIH, der wichtigsten amerikanischen Forschungsförderbehörde, leitete. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Andersen sowie die Virologen Eddie Holmes, Andrew Rambaut und Robert Garry. Noch am selben Tag richteten sich die vier eine eigene private Chatgruppe ein. Sie nannten sie „project-wuhan-engineering“.

Andersen schrieb dort, ein Laborunfall sei „so verdammt wahrscheinlich“. Sein Kollege Eddie Holmes nannte den Ursprung im Tiermarkt eine „falsche Fährte“. Eine kleine Gruppe von Fachleuten, binnen weniger Tage mit erheblicher Deutungsmacht über die Pandemie ausgestattet, war sich intern also fast einig, dass ein Labor die naheliegendste Erklärung sei. Dennoch veröffentlichten dieselben Wissenschaftler vier Wochen später in Nature Medicine ein Papier, das genau diese Möglichkeit für ausgeschlossen erklärte.

Bevor das Papier eingereicht wurde, ging es noch an Jeremy Farrar, damals Chef des Wellcome Trust, und an Collins, beide reagierten zustimmend. Kurz darauf unterschrieb zudem Peter Daszak, dessen Organisation EcoHealth Alliance Fördergelder aus Faucis NIAID an das Wuhan-Institut weiterleitete, einen offenen Brief im Fachjournal The Lancet, der jede Laborthese als Verschwörungstheorie verurteilte, versehen mit der Erklärung, es bestünden keine Interessenkonflikte. Fauci selbst hatte frühe Fassungen des Papiers gelesen und bewarb es öffentlich als wissenschaftlichen Beleg, ohne die eigene Nähe zu seiner Entstehung zu erwähnen.

Von jenem Dutzend Virologen in der Konferenz am 1. Februar 2020 hielten laut Faucis eigenem Tagebuch nur zwei die natürliche Ursprungsthese für gesichert. Zehn von zwölf teilten also intern den Zweifel, den Fauci später bei drei anderen Wissenschaftlern zur Häresie erklärte. Die Epidemiologen Jay Bhattacharya von der Stanford University, Sunetra Gupta von der University of Oxford und Martin Kulldorff von der Harvard University hatten im Oktober 2020 mit der Great-Barrington-Erklärung dafür plädiert, Risikogruppen gezielt zu schützen und den Rest der Bevölkerung von Lockdowns auszunehmen. Fauci notierte in seinem Tagebuch, es handle sich um Hanswürste, und arbeitete daran, sie aus politikrelevanten Positionen fernzuhalten.

Die Buchhaltung des eigenen Ruhms

Wie sehr sich Fauci als Machtzentrum der Pandemie erlebte, ist gerade das Herzstück seiner Tagebücher. Er beschreibt, wie ihm beim Verlassen des Weißen Hauses, als er die Pennsylvania Avenue überquerte, mehrere Autos zuhupten und Menschen ihm aus den Fenstern Dank zuriefen. Der Secret Service ließ ihn ohne Ausweiskontrolle durchlaufen. Er brüstete sich, New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio zur Schließung sämtlicher Bars und Restaurants der Stadt bewegt zu haben. Gouverneur Andrew Cuomo rief ihn persönlich an, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Eine Mitarbeiterin von Gouverneur Gavin Newsom habe sich, schrieb er, auf seinen Vorschlag hin entschieden, Kaliforniens Schulen, Bars und Restaurants ebenfalls dichtzumachen.

Amerikanische Schüler verloren über Monate hinweg Unterrichtszeit, Hunderttausende kleine Betriebe schlossen für immer, gestützt auf Empfehlungen, die ein einzelner Mann in Telefonaten mit Bürgermeistern und Gouverneuren durchsetzte und deren wissenschaftliche Grundlage er selbst, wie sein Tagebuch zeigt, keineswegs für so gesichert hielt, wie er es öffentlich darstellte. In späteren Interviews behauptete er, er habe mit den Schulschließungen nichts zu tun gehabt. Doch das Tagebuch, geschrieben in Echtzeit, ohne Publikum, kennt diese Erinnerungslücke nicht. Es kennt nur einen Mann, der sich an jedem einzelnen Tag notierte, wessen Leben er gerade neu geordnet hatte, und der Jahre später, unter Eid vor Kameras, so tut, als wäre er dabei nur Zuschauer gewesen.

Ein Schweigerecht ohne Not

Als einer von Faucis sechs Anwälten am Mittwoch ungefragt das Wort ergriff, ließ Senator Paul ihn von der Kapitolspolizei entfernen, und kündigte für die kommende Woche eine Abstimmung an, Fauci wegen Missachtung des Kongresses zu belangen. Fauci besitzt durch Bidens Begnadigung Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für seine gesamte Zeit an der Spitze des NIAID. Er habe sich eigentlich gar nicht hinter dem fünften Verfassungszusatz verstecken müssen. Ob das die Vorsicht eines Mannes ist, der um mögliche neue Ermittlungen weiß, die eine Begnadigung nicht abdeckt, oder schlicht die Gewohnheit eines Lebens, in dem er nie eine Frage beantworten musste, die ihm nicht passte, kann letztlich nur Fauci selbst wissen.



