Bondi Beach
Vor der Synagoge in East Melbourne wurden Blumen als Zeichen der Anteilnahme niedergelegt; Am Bondi Beach liegen die Wertgegenstände der Opfer des Anschlags / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Ye Myo Khant; ASSOCIATED PRESS | Mark Baker

Anschlag von Bondi Beach Wie Terror, Waffen und Antisemitismus Australien erschüttern

Der Terroranschlag von Bondi Beach schockiert das Land und legt neue Bruchstellen offen. Denn auch Australien sieht sich mit steigenden Waffenbeständen konfrontiert - und wachsendem Antisemitismus, der sich zunehmend normalisiert.

VON BARBARA BARKHAUSEN am 15. Dezember 2025 5 min

Autoreninfo

Barbara Barkhausen arbeitet als Australien-Korrespondentin für TV-Sender, Radiosender und Zeitungen in Sydney. 

So erreichen Sie Barbara Barkhausen:

Zur Artikelübersicht

Mindestens 16 Menschen, darunter ein zehnjähriges Mädchen, ein Rabbiner und ein Holocaust-Überlebender, wurden bei dem Angriff auf eine jüdische Chanukka-Feier am Sonntagabend am Bondi Beach in Sydney getötet, Dutzende verletzt. Zwei Polizisten befinden sich nach dem Einsatz in kritischem, aber stabilem Zustand im Krankenhaus. Die Ermittler stuften die Tat offiziell als Terroranschlag ein. Australiens Premierminister Anthony Albanese sprach von einem „bösartigen antisemitischen Akt“ und von einem gezielten Angriff auf jüdische Australierinnen und Australier.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Sebastian Habel | Mo., 15. Dezember 2025 - 08:23

Einmal alle 20 Jahre passiert etwas mit legalen Waffen. Und schon sind die legalen Waffenbesitzer auf einmal wieder das Problem und werden unter Generalverdacht gestellt. Millionen der gesetzestreuesten und am häufigsten und gründlichsten gescannten Bürger sollen nun bestraft werden. Was hat das mit Demokratie und Rechtsstaat zu tun?
Es ist Aktionismus und freiheitsfeindliche Ideologie, nichts anderes. War die Autorin des Artikels schon einmal in der Schweiz? Da ist auch jeder bewaffnet und trotzdem passiert nix. Wäre der Tatort ein israelischer Strand gewesen, hätten bewaffnete Bürger die Terroristen früher gestoppt, so wird ein Schuh draus. Dass die selbe linke Regierung, die nun wieder die eigene Bevölkerung bestrafen will vor kurzem noch "Palästina" anerkannt hat, ist der Gipfel. Ist das hier noch Cicero, oder habe ich mich auf die Website des Spiegel oder Stern verlaufen?

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 15. Dezember 2025 - 08:46

"Gesetze und Richtlinien allein können Antisemitismus kaum eindämmen".
Aber das Handeln der Regierenden, hier der australischen Zentralregierung, können solche Taten fördern. Hat nicht die australische Regierung den "Staat Palästina" als solchen anerkannt?
Wer Terroristen durch Anerkennung belohnt, sollte sich über die Folgen nicht beklagen.
Es ist leider modern, sich den Hamas-Narrativen vom bösen israelischen Staat anzuschließen. Das geht so lange, bis der Terror im eigenen Land angekommen ist.
Umkehrbar ist da nichts!

Brigitte Miller | Mo., 15. Dezember 2025 - 09:09

"Die Attacke ist Teil einer antisemitischen Welle, die wir weltweit erleben.
Die Zahlen stützen diese Einschätzung. So verzeichnete Australien von Herbst 2024 bis Herbst 2025 über 1600 antisemitische Vorfälle. Rund dreimal so viele wie vor dem Hamas-Angriff auf Israel.
Schuld an diesem Trend sei unter anderem die australische Politik, erklärt Mansour.

Namentlich die zunehmend kritische Haltung der australischen Regierung gegenüber Israel. So erkennt sie diesen September Palästina als Staat an und unterstützt vermehrt Forderungen nach einem Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza.
Die antiisraelische Politik ist Futter für Antisemiten. Sie fühlen sich bestätigt», so der Experte. «Am Ende leidet darunter nicht Israel als Staat, sondern jüdische Gemeinschaften weltweit.»

Sind wir eigentlich verrückt geworden?
Der Schweizer "Nemo" will seinen Preis zurückgeben, wenn Israel teilnimmt beim nächsten ESC.
Die Hamas-Propaganda wirkt.
Es ist einfach grauenhaft.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.