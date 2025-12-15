- Wie Terror, Waffen und Antisemitismus Australien erschüttern
Der Terroranschlag von Bondi Beach schockiert das Land und legt neue Bruchstellen offen. Denn auch Australien sieht sich mit steigenden Waffenbeständen konfrontiert - und wachsendem Antisemitismus, der sich zunehmend normalisiert.
Mindestens 16 Menschen, darunter ein zehnjähriges Mädchen, ein Rabbiner und ein Holocaust-Überlebender, wurden bei dem Angriff auf eine jüdische Chanukka-Feier am Sonntagabend am Bondi Beach in Sydney getötet, Dutzende verletzt. Zwei Polizisten befinden sich nach dem Einsatz in kritischem, aber stabilem Zustand im Krankenhaus. Die Ermittler stuften die Tat offiziell als Terroranschlag ein. Australiens Premierminister Anthony Albanese sprach von einem „bösartigen antisemitischen Akt“ und von einem gezielten Angriff auf jüdische Australierinnen und Australier.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.