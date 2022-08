So viel ist bislang bekannt: Das Auto der 29-jährigen Daria Dugina wurde am späten Samstagabend in einem Moskauer Vorort per Fernzündung in die Luft gesprengt. Dabei starb sie noch am Unfallort. Ihr Vater, der rechtsnationale Ideologe Alexander Dugin, war mit seinem Auto hinter ihr gefahren. Fernsehbilder zeigen, wie er fassungslos neben dem brennenden Autowrack seiner Tochter steht.