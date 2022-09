„Kampfpanzer für die Ukraine – warum zögert die Bundesregierung?“ Mit dieser Frage meldeten sich am Sonntagabend Anne Will und ihre Redaktion nach einer langen Sommerpause zurück. Doch eine Antwort bekamen die Zuschauer trotz offensichtlicher Ausgeruhtheit der Moderatorin nicht serviert. Allenfalls Andeutungen und Zwischentöne waren im Laufe der Sendung zu vernehmen, die insgesamt mehr Rätsel aufgab als Lösungen zu bieten. Will mochte sich noch so sehr bemühen, insbesondere dem Talkshow-Deeskalationsbeauftragten der SPD, Berlins ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller, etwas Substantielles zu entlocken – sie scheiterte ein ums andere Mal an dessen Bräsigkeit. Noch nichtssagender waren allerdings die Einlassungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die Wills Fragen zu Beginn der Gesprächsrunde konsequent auswich und mit formelhaften Floskeln reagierte. Auf jeden Fall scheint sich jetzt auch bei den Grünen im Kabinett die zögerliche Scholz-Linie durchgesetzt zu haben.

Die einzelnen Gäste Annalena Baerbock hatte, wie gesagt, das Privileg, die Runde zu eröffnen; da sie zugeschaltet war, blieb es ihr erspart, auf mögliche kritische Einwände der anderen Talkgäste antworten zu müssen. Hatte die grüne Außenministerin unlängst noch die Lieferung moderner Kampfpanzer aus Deutschland gefordert, ruderte sie im Interview mit Anne Will merklich zurück. Irgendetwas scheint vorgefallen zu sein, dass die Grüne den taktischen Rückzug eingeleitet hat: Entweder der Bundeskanzler hat intern auf seine Richtlinienkompetenz beharrt, oder es sind konkrete russische Drohungen bei der Bundesregierung eingegangen. Womöglich bahnt sich aber auch eine diplomatische Lösung an, die Baerbock nicht gefährden wollte. Auffällig war jedenfalls, dass sie immer wieder betonte, wie sehr die Waffenlieferungen aus der Vergangenheit den Ukrainern bei ihren aktuellen Geländegewinnen geholfen habe.