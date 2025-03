Eines lässt sich mit Sicherheit über Annalena Baerbock sagen: Sie war gern die vergangenen drei Jahre Bundesaußenministerin. Sie hat es selbst jüngst so gesagt. Ganz sicher lässt sich auch behaupten, dass wohl die große Mehrheit der Experten für Außenpolitik nicht nur in Berlin, sondern auch in den anderen Hauptstädten der EU-Staaten sie weniger gern in diesem Amt gesehen hat. Denn sie galt als Leichtgewicht.

Von Tallinn bis Lissabon, von Stockholm bis Zagreb und erst recht in Moskau wurde sehr genau verfolgt, dass sie viele ihrer Ankündigungen nicht umsetzen konnte, nicht zuletzt, weil Bundeskanzler Olaf Scholz ihr die Grenzen aufzeigte. Doch ausgerechnet Annalena Baerbock, der es so sehr an persönlicher Ausstrahlung und staatsmännischer Gravität fehlt, soll nun Präsidentin der UN-Generalversammlung werden und damit auch die Bundesrepublik Deutschland repräsentieren.