- Die Ukraine nutzt Schwächen der russischen Abwehr aus
Brennende Raffinerien und empörte Reaktionen in Moskau: Mit spektakulären Angriffen demonstriert die Ukraine militärische Stärke – und sendet zugleich ein Signal an die internationale Öffentlichkeit. Während der Kreml Vergeltung ankündigt, wächst in Moskau die Nervosität.
Der Angriff ukrainischer Drohnen und Marschflugkörper auf Objekte im Bezirk Moskau hat vor allem zwei Arten von Reaktionen unter Politikern und der Bevölkerung der russischen Hauptstadt hervorgerufen: Aufrufe zur Vergeltung sowie Empörung über die „Dreistigkeit“ der Ukrainer. Zu den getroffenen Objekten gehört eine große Erdölraffinerie, aus der die Moskauer Tankstellen und Flughäufen mit Benzin versorgt werden.
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