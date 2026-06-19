Zwei Männer gehen vor dunklen Rauchwolken und Autos auf einer Straße; Foto.
Schwarzer Rauch über Moskau nach dem ukrainischen Angriff auf eine Ölraffinerie / picture alliance / Anadolu | Sefa Karacan

Angriffe auf Moskau Die Ukraine nutzt Schwächen der russischen Abwehr aus

Brennende Raffinerien und empörte Reaktionen in Moskau: Mit spektakulären Angriffen demonstriert die Ukraine militärische Stärke – und sendet zugleich ein Signal an die internationale Öffentlichkeit. Während der Kreml Vergeltung ankündigt, wächst in Moskau die Nervosität.

VON THOMAS URBAN am 19. Juni 2026 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Der Angriff ukrainischer Drohnen und Marschflugkörper auf Objekte im Bezirk Moskau hat vor allem zwei Arten von Reaktionen unter Politikern und der Bevölkerung der russischen Hauptstadt hervorgerufen: Aufrufe zur Vergeltung sowie Empörung über die „Dreistigkeit“ der Ukrainer. Zu den getroffenen Objekten gehört eine große Erdölraffinerie, aus der die Moskauer Tankstellen und Flughäufen mit Benzin versorgt werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.