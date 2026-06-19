Angriffe auf Moskau - Die Ukraine nutzt Schwächen der russischen Abwehr aus

Brennende Raffinerien und empörte Reaktionen in Moskau: Mit spektakulären Angriffen demonstriert die Ukraine militärische Stärke – und sendet zugleich ein Signal an die internationale Öffentlichkeit. Während der Kreml Vergeltung ankündigt, wächst in Moskau die Nervosität.