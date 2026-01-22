Während sich die internationale Aufmerksamkeit auf Gipfeltreffen, Grönland und Trump richtet, geschieht im Norden Syriens etwas, das Europa unmittelbar betrifft – und dennoch nahezu ignoriert wird. Rojava, die kurdische Selbstverwaltung in Nordostsyrien, steht unter massivem Angriff. Islamistische Milizen, unterstützt von der Türkei und operierend unter dem Befehl einer selbsternannten syrischen Übergangsregierung, rücken koordiniert auf kurdische Städte vor. Kobanê, Raqqa, Hesekê – Namen, die einst für den Sieg über den sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) standen – sind heute erneut belagert.

Besonders Kobanê, das weltweite Symbol des Widerstands gegen den IS, ist wieder eingekesselt. Strom und Internet sind unterbrochen, die Stadtverwaltung warnt vor Massakern. Gleichzeitig werden tausende ehemalige IS-Kämpfer aus Gefängnissen freigelassen, bewaffnet und gezielt gegen Rojava eingesetzt. Wer glaubt, das sei ein regionales Randproblem, verkennt die Realität: Hier wird der Nährboden für den nächsten globalen Terror geschaffen – mit stillschweigender Duldung des Westens.

Das Schweigen der Medien – ein zweiter Verrat

Doch nicht nur Politik versagt. Auch große Teile der deutschen und europäischen Medien versagen – auf ganzer Linie. Über das Leid der Kurden, Jesiden, Christen, Drusen und Alawiten in Syrien wird kaum berichtet. Wenn überhaupt, dann verzerrt, relativierend oder entlang jener Narrative, die man sonst aus Ankara oder Damaskus kennt.

Wer in diesen Tagen manche Berichte liest – etwa im Spiegel –, könnte glauben, sie seien direkt dem Informationsministerium der Türkei oder Syriens entnommen. Kein Wunder, wenn an Artikeln Journalisten mitschreiben, die zugleich für den türkischen Staatssender TRT arbeiten. So tief sind deutsche Leitmedien gesunken.

Dieselben Medien, die nicht müde werden, andere Blätter reflexhaft als „rechts“ zu diskreditieren, schrecken selbst nicht davor zurück, islamistische Narrative zu normalisieren und Täter zu politischen Akteuren umzudeuten. Katar scheint dabei nicht nur westliche Politik, Denkfabriken und Lobbyorganisationen beeinflusst zu haben, sondern auch Teile der medialen Öffentlichkeit. Das Ergebnis ist eine gefährliche Verzerrung der Realität – auf Kosten der Opfer.

Demonstrationen aus Verzweiflung, nicht aus Ideologie

Die Kurden wissen, was auf dem Spiel steht. Deshalb gehen sie weltweit auf die Straßen – auch in Deutschland. Zehntausende Deutschkurden demonstrieren friedlich, um auf eine existenzielle Bedrohung hinzuweisen. Nicht aus ideologischer Verblendung, sondern aus nackter Angst um ihre Angehörigen, ihre Geschichte, ihre Zukunft. Und sie demonstrieren, weil auch die Bundesregierung Verantwortung trägt.

Denn während kurdische Städte belagert werden, war Deutschland noch vor wenigen Tagen bereit, einem bekennenden Islamisten wie al-Sharaa politische Anerkennung und finanzielle Unterstützung in Aussicht zu stellen. Bundeskanzler Friedrich Merz hält an einer Einladung fest. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste nach Damaskus. 620 Millionen Euro sollen an ein Regime fließen, dessen ideologische Nähe zu Al-Qaida- und IS-Strukturen offenkundig ist. Das ist kein Realismus. Das ist politische Heuchelei.

Leichen zweier kurdischen Zivilisten liegen in einem Auto / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Omar Albam

Der Skandal al-Sharaa

Al-Sharaa – auch bekannt als al-Jolani – stammt aus dem Umfeld von Al-Qaida und IS. Eine einfache Frage an diese Bundesregierung: Wer hat seit dem 11. September 2001 den Westen, unsere Hauptstädte angegriffen? Al-Qaida. Der IS. Und genau so jemand soll hofiert werden? Das ist, als hätte man die Hamas direkt nach dem 7. Oktober nach Berlin eingeladen. Wie hätten sich Juden gefühlt? Genau so fühlen sich heute Kurden, Alawiten, Christen, Drusen und Jesiden.

Man kann nicht einerseits den Kampf gegen Islamismus im Inland ankündigen – und andererseits einen neuen Schariastaat in Syrien unterstützen, in dem Irrglauben, nur ein Islamist könne „Stabilität“ schaffen. Das ist nicht nur widersprüchlich. Es ist ein Skandal.

Die Kurden – Verbündete, die man fallen lässt

Die Kurden haben für Europa gekämpft. Sie haben mit unvorstellbaren Opfern den IS militärisch besiegt. Tausende Kämpferinnen und Kämpfer starben nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für unsere Sicherheit. Heute werden sie fallengelassen. Wieder einmal.

Die USA ziehen sich zurück, lassen ein gefährliches Machtvakuum entstehen und gefährden damit selbst die Mission gegen den IS. IS-Gefangene sind bereits geflohen. Die Gefahr einer erneuten Konsolidierung der Terrororganisation ist real – und sie wird Europa erreichen: durch Anschläge, neue Fluchtbewegungen und politische Destabilisierung.

Dabei war Rojava mehr als ein militärischer Bündnispartner. Es war ein gesellschaftliches Projekt: basisdemokratisch, multiethnisch, radikal gleichberechtigt. Frauen standen an vorderster Front – nicht nur mit Waffen, sondern mit einer Vision von Freiheit, die im Nahen Osten einzigartig ist. Genau deshalb sind die Kurden den Dschihadisten verhasst. Genau deshalb sollen sie ausgelöscht werden.

Ein Jahrhundert der Verweigerung

Was haben die Kurden dieser Welt verbrochen, dass sie seit über hundert Jahren verraten, vertrieben und massakriert werden? Sie haben nie um Vorherrschaft gekämpft, sondern immer um Freiheit – gegen Saddam Hussein, gegen Assad, gegen den IS, gegen das Mullah-Regime im Iran, für Demokratie in der Türkei.

Sie haben nie jüdisches Leben angegriffen, nie das Existenzrecht Israels infrage gestellt. Im Gegenteil: Als Antisemitismus weltweit eskalierte, stellten sie sich sichtbar schützend vor jüdische Gemeinden.

Und dennoch heißt es wieder: „Die Kurden sollen doch einfach woanders hingehen.“ Wohin?

Schweigen ist Mitschuld

Es ist ein Skandal, dass die Bundesregierung gegenüber der gezielten Gewalt an Kurden, Jesiden, Drusen und Alawiten nur Ignoranz und Kaltherzigkeit übrig hat. Unser Platz ist an der Seite der Opfer von Suweida, Latakia, Aleppo – und in diesen Stunden leider auch von Rojava. An der Seite der überwältigenden Mehrheit der Menschen in Syrien, die endlich Freiheit und Sicherheit wollen.

Schweigen ist keine Option. Wer heute wegschaut, stärkt islamistische Kräfte. Wer heute schweigt, macht sich mitschuldig. Rojava brennt. Und das Schweigen Europas – in Politik und Medien – ist kein Versehen. Es ist ein moralisches Versagen historischen Ausmaßes. Es ist genug Blut vergossen worden. Es ist genug.