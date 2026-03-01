Es sind Bilder, die Hoffnung machen könnten: Schon wenige Stunden nach dem amerikanisch-israelischen Militärschlag gegen den Iran versammelten sich auf dem Potsdamer Platz in Berlin am Samstag Hunderte Gegner des theokratischen Regimes, um dessen voraussichtliche Vernichtung zu feiern. Auch auf den Straßen Teherans kommt es immer wieder zu Jubelausbrüchen über den Tod des langjährigen Staatsoberhaupts Ali Chamenei, dessen Herrschaft bis zuletzt auf einer mörderischen Repression gegenüber allen seinen Gegnern fußte – von politischen Oppositionellen bis hin zu Jugendlichen, die in ihrem Land einfach nur den Duft der Freiheit genießen wollten. Man muss also schon sehr abgestumpft oder zynisch sein, um sich hier nicht mitzufreuen mit den Menschen im Iran (und anderswo), die jetzt, nach vielen Jahrzehnten der Mullah-Autokratie, die Chance auf einen echten Wandel sehen. Er sei ihnen von ganzem Herzen vergönnt.