Iran
Aufmarsch für den getöteten Ayatollah Chamenei in Teheran / picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl

Angriff auf den Iran Was treibt Trump?

Der amerikanisch-israelische Militärschlag gegen Teheran wirft viele Fragen auf. Eine unmittelbare Bedrohung der USA durch Iran bestand nicht. Und dass der US-Präsident dabei das Wohl der iranischen Bevölkerung im Blick hatte, ist abwegig.

VON ALEXANDER MARGUIER am 1. März 2026 7 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Es sind Bilder, die Hoffnung machen könnten: Schon wenige Stunden nach dem amerikanisch-israelischen Militärschlag gegen den Iran versammelten sich auf dem Potsdamer Platz in Berlin am Samstag Hunderte Gegner des theokratischen Regimes, um dessen voraussichtliche Vernichtung zu feiern. Auch auf den Straßen Teherans kommt es immer wieder zu Jubelausbrüchen über den Tod des langjährigen Staatsoberhaupts Ali Chamenei, dessen Herrschaft bis zuletzt auf einer mörderischen Repression gegenüber allen seinen Gegnern fußte – von politischen Oppositionellen bis hin zu Jugendlichen, die in ihrem Land einfach nur den Duft der Freiheit genießen wollten. Man muss also schon sehr abgestumpft oder zynisch sein, um sich hier nicht mitzufreuen mit den Menschen im Iran (und anderswo), die jetzt, nach vielen Jahrzehnten der Mullah-Autokratie, die Chance auf einen echten Wandel sehen. Er sei ihnen von ganzem Herzen vergönnt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.