- Ein Symbol ukrainischer Staatlichkeit in Flammen
Der Angriff auf das Höhlenkloster ist mehr als die Zerstörung eines Weltkulturerbes. Der historisch aufgeladene Ort steht im Zentrum des Streits um die Identität der Ukraine und ihre Abgrenzung von Russland. Für viele Ukrainer ist der Beschuss ein bewusstes Signal im Propagandakrieg.
Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hat nicht Recht mit seiner Erklärung, der Angriff auf das Kiewer Höhlenkloster sei genauso schlimm, wie es ein Bombardement der Notre-Dame wäre. Er hat nicht Recht, weil die gotische Kathedrale auf einer der Inseln in der Seine in der politischen Geschichte Frankreichs keine Rolle gespielt hat. Die französischen Könige wurden in der Kathedrale von Reims gesalbt.
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