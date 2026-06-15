Foto, brennende goldene Kuppeln eines Kirchengebäudes mit Löschversuchen bei Nacht.
Rettungskräfte versuchen, den Brand des Höhlenklosters zu löschen / picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka

Angriff auf das Kiewer Höhlenkloster Ein Symbol ukrainischer Staatlichkeit in Flammen

Der Angriff auf das Höhlenkloster ist mehr als die Zerstörung eines Weltkulturerbes. Der historisch aufgeladene Ort steht im Zentrum des Streits um die Identität der Ukraine und ihre Abgrenzung von Russland. Für viele Ukrainer ist der Beschuss ein bewusstes Signal im Propagandakrieg.

VON THOMAS URBAN am 15. Juni 2026 8 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hat nicht Recht mit seiner Erklärung, der Angriff auf das Kiewer Höhlenkloster sei genauso schlimm, wie es ein Bombardement der Notre-Dame wäre. Er hat nicht Recht, weil die gotische Kathedrale auf einer der Inseln in der Seine in der politischen Geschichte Frankreichs keine Rolle gespielt hat. Die französischen Könige wurden in der Kathedrale von Reims gesalbt.

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Walter Bühler | Mo., 15. Juni 2026 - 18:01

so wie man es von Herrn Urban gewohnt ist.
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Er hat recht: Moskau war zu Beginn der Mongoleneinfälle bestenfalls ein Kuhdorf, wie Nowgorod ein Außenposten der Kiewer Rus, des russischen Reichs, das von Kiew aus beherrscht und von Konstantinopel aus religiös geprägt wurde.

Der Aufstiegs Moskaus erfolgte erst im Mongolensturm, der das reiche Kiew viel stärker traf. In der Folgezeit war aber Russland und die orthodoxe Kirche in Moskau weniger gefährdet als in Kiew, das wie Galizien und Weiß-Russland lange Zeit vom Großfürstentum Litauen und damit von Polen-Litauen beherrscht wurde.

Die Masse der Bevölkerung blieb jedoch bei der orthodoxen Konfession, beim Moskauer Patriarchat und bei der kyrillischen Schrift, obwohl sie dem starken Druck der Katholisierung und Polonisierung ausgesetzt war.
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Der Satz "Seit 2024 ist wieder Ukrainisch die Predigtsprache" des Klosters legt die Frage nahe, wann zuvor schon in diesem Kloster "ukrainisch" gesprochen worden ist. Urban sagt uns das nicht.

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