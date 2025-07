Simon Wolfgang Fuchs ist Associate Professor an der Hebrew University of Jerusalem. Frühere Stationen führten ihn an die Universität Freiburg, die University of Cambridge und die Princeton University. Seine Forschung befasst sich mit politischen und gesellschaftlichen Dynamiken in der islamischen Welt.

Herr Fuchs, wie dramatisch ist die humanitäre Lage in Gaza derzeit einzuschätzen? Mehr als 100 Hilfsorganisationen haben eindringlich dazu aufgerufen, den Zugang für humanitäre Lieferungen dringend zu erleichtern und die Blockade zu lockern.