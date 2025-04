Wenn es allein nach Donald Trump ginge, so hätte Andrij Jermak wohl schon längst seinen Posten als Leiter der Präsidialkanzlei in Kiew verloren. Nicht nur, weil Jermak als Vertrauter Wolodymyr Selenskyjs gilt, sondern auch, weil er 2019 eine Rolle beim ersten Impeachment gegen Trump spielte. Diesem wurde damals vorgeworfen, die Freigabe von Militärhilfe in dreistelliger Millionenhöhe für die Ukraine, die sich gegen die russischen Invasoren im Donbass wehrte, an eine erpresserische Bedingung geknüpft zu haben: Selenskyj müsse die Kiewer Staatsanwaltschaft anweisen, ein Korruptionsverfahren gegen Hunter Biden, den in der Ukraine geschäftlich engagierten Sohn des späteren Präsidenten, zu eröffnen.

Bei den Anhörungen im US-Kongress wurde bekannt, dass Jermak bei einem Treffen mit Trumps Anwalt Rudy Giuliani den Eindruck erweckt habe, die Eröffnung eines derartigen Verfahrens stehe bevor, doch kam es überhaupt nicht dazu. Zur Begründung führte Selenskyj an, er sei als Präsident gegenüber der Staatsanwaltschaft nicht weisungsbefugt.