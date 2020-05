Noch am 18. März hatte Cuomo erklärt, er werde „niemals“ eine Anordnung zum sogenannten „shelter in place“ erlassen, weil Angst und Panik, die durch eine Quarantäne verursacht würden, ein größeres Problem seien als das Virus selbst. Nur zwei Tage später erließ er eine „Bleibt zu Hause“-Anordnung und verkündete: „Wir stehen nun alle unter Quarantäne!“ Doch wie so oft ist während einer Krise nicht der Start entscheidend, sondern die Lernkurve eines Politikers, anhand derer die Öffentlichkeit ihn beurteilt. Und Cuomo hat gelernt, die New Yorker mit einer Kombination aus Wir-Gefühl, Anteilnahme, Dankbarkeit sowie der Anerkennung von Wissenschaft und Expertise durch die Krise zu führen, was eine Wirkung über den Bundesstaat hinaus entfaltet hat.