Der Ukrainekrieg hat Deutschland und Russland so weit auseinander gebracht wie selten zuvor. Das gilt auf politischer, gesellschaftlicher, aber auch auf künstlerischer Ebene. Dieser Befund mag zunächst abstrakt klingen, hat aber natürlich gewaltige Auswirkungen auf das Leben und auf die Arbeit vieler einzelner Menschen. Zu ihnen zählt auch Anastasia Shavlokhova: Die aus Sankt Petersburg stammende Galeristin und Kuratorin fühlt sich eigentlich in beiden Kulturkreisen zuhause – doch wegen der Sanktionen und der viel komplizierter gewordenen Einreisebestimmungen ist ihr privates und berufliches Pendeln zwischen Moskau und Berlin zu einer echten Herausforderung geworden.

Im Podcast mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier erzählt Shavlokhova, die in der russischen Hauptstadt eine Galerie betreibt, wie sich nicht nur ihr eigener Alltag verändert hat, sondern was die Abwendung ihres Heimatlandes vom sogenannten Westen für die russische Künstlerszene bedeutet und wie die Kreativen mit den neuen Restriktionen zu kämpfen haben. Sie berichtet auch über die Neuausrichtung der dortigen Galerien auf die Märkte in Ostasien und erklärt, warum viele talentierte Landsleute inzwischen wieder nach Russland zurückgekehrt sind, nachdem sie ihre Heimat bei Ausbruch des Krieges verlassen hatten. Außerdem geht es um eine ominöse „Nackt-Party“ in einem Moskauer Techno-Club, die den Teilnehmern viel Ärger eingebracht hat.

Anastasia Shavlokhova (li.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 26. Januar 2024 aufgezeichnet.

