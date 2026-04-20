Fentanylkrise
Drogenkonsumenten in Los Angeles, USA, und British Columbia, Kanada / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jae C. Hong; picture alliance / ZUMAPRESS.com | David Tesinsky

Amerikas neuer Drogenkrieg Fentanyl war erst der Anfang

In den USA gelten Gefängnisse als Orte maximaler Kontrolle. Und genau deshalb sind sie zum Seismographen einer neuen Drogenwirklichkeit geworden. Diese ist schneller als das Gesetz – und kostet jährlich zehntausende Menschenleben.

VON LISA DAVIDSON am 26. April 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Neben dem toten Körper, der zusammengekrümmt auf dem Boden einer Gefängniszelle im Cook County Jail in Chicago lag, fanden Ermittler keine Waffe, keine Nadel, kein klassisches Rauschmittel. Nur ein paar Fetzen verbrannten Papiers – Asche und Reste, die aussahen wie harmloser Abfall. Erst später wurde klar, dass das Papier selbst es war, das Eric Gunn getötet hatte. Getränkt mit synthetischen Substanzen, so neu, dass sie weder eindeutig identifizierbar noch zum Zeitpunkt ihres Konsums verboten waren.

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