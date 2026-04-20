- Fentanyl war erst der Anfang
In den USA gelten Gefängnisse als Orte maximaler Kontrolle. Und genau deshalb sind sie zum Seismographen einer neuen Drogenwirklichkeit geworden. Diese ist schneller als das Gesetz – und kostet jährlich zehntausende Menschenleben.
Neben dem toten Körper, der zusammengekrümmt auf dem Boden einer Gefängniszelle im Cook County Jail in Chicago lag, fanden Ermittler keine Waffe, keine Nadel, kein klassisches Rauschmittel. Nur ein paar Fetzen verbrannten Papiers – Asche und Reste, die aussahen wie harmloser Abfall. Erst später wurde klar, dass das Papier selbst es war, das Eric Gunn getötet hatte. Getränkt mit synthetischen Substanzen, so neu, dass sie weder eindeutig identifizierbar noch zum Zeitpunkt ihres Konsums verboten waren.
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