- Wie Netanyahu Trump in den Krieg hineinziehen konnte
Donald Trump ließ sich von Netanyahu zu einem großangelegten Militärschlag drängen, obwohl die eigenen Geheimdienste ihn für unrealistisch hielten. Jetzt kontrolliert Iran die Straße von Hormus – und die USA verhandeln um das, was sie zuvor kostenlos hatten.
Einen dubiosen Waffenstillstand als „kompletten Sieg“ zu verkaufen, erfordert ein erhebliches Maß an Chuzpe – oder an strategischer Amnesie. Donald Trump hat beides. Als er in der Nacht zum Mittwoch über Truth Social verkündete, die USA hätten ihre militärischen Ziele „erfüllt und übertroffen“, kontrollierte Iran noch immer die Straße von Hormus. Laut Militär- und Geheimdienstoffizieren bleibt das Nuklearprogramm weitgehend intakt. Und nun legt Teheran einen Zehn-Punkte-Plan auf den Tisch, der nicht nur den vollständigen Abzug amerikanischer Streitkräfte aus der Region und die Aufhebung aller Sanktionen fordert, sondern auch eine dauerhafte Kontrolle Irans über den wichtigsten Schifffahrtsweg der Welt beansprucht.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.