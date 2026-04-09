Amerikas Ernüchterung am Persischen Golf - Wie Netanyahu Trump in den Krieg hineinziehen konnte

Donald Trump ließ sich von Netanyahu zu einem großangelegten Militärschlag drängen, obwohl die eigenen Geheimdienste ihn für unrealistisch hielten. Jetzt kontrolliert Iran die Straße von Hormus – und die USA verhandeln um das, was sie zuvor kostenlos hatten.