Donald Trump
Donald Trump / picture alliance / Sipa USA | Sipa USA

Amerikas Ernüchterung am Persischen Golf Wie Netanyahu Trump in den Krieg hineinziehen konnte

Donald Trump ließ sich von Netanyahu zu einem großangelegten Militärschlag drängen, obwohl die eigenen Geheimdienste ihn für unrealistisch hielten. Jetzt kontrolliert Iran die Straße von Hormus – und die USA verhandeln um das, was sie zuvor kostenlos hatten.

VON SHANTANU PATNI am 9. April 2026 7 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

So erreichen Sie Shantanu Patni:

Zur Artikelübersicht

Einen dubiosen Waffenstillstand als „kompletten Sieg“ zu verkaufen, erfordert ein erhebliches Maß an Chuzpe – oder an strategischer Amnesie. Donald Trump hat beides. Als er in der Nacht zum Mittwoch über Truth Social verkündete, die USA hätten ihre militärischen Ziele „erfüllt und übertroffen“, kontrollierte Iran noch immer die Straße von Hormus. Laut Militär- und Geheimdienstoffizieren bleibt das Nuklearprogramm weitgehend intakt. Und nun legt Teheran einen Zehn-Punkte-Plan auf den Tisch, der nicht nur den vollständigen Abzug amerikanischer Streitkräfte aus der Region und die Aufhebung aller Sanktionen fordert, sondern auch eine dauerhafte Kontrolle Irans über den wichtigsten Schifffahrtsweg der Welt beansprucht.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

hanno Woitek | Do., 9. April 2026 - 17:18

Trump, wäre es nicht so furchtbar, wäre er nichts weiter als eine Lachnummer

Jens Böhme | Do., 9. April 2026 - 18:21

Mal sehen, wer nach der senilen Ära Biden/Trump US-Präsident wird.

Konstantin Richter | Do., 9. April 2026 - 18:35

Ich meine, das war (bislang) kein Krieg. Ein Landkrieg, darum geht es hier, wird mit Infanterie, Artillerie und mit Luftüberlegenheit gewonnen. Diese Operation war bestenfalls eine massive Luftwaffenübung mit scharfen Waffen, in der es letztlich nichts zu gewinnen gab. Das wirkliche Problem ist, daß das westliche politische Personal aus inkompetenten Dilettanten besteht, die nur Wahlkampf können und die die strategische Weitsicht von Maulwürfen haben. Dazu kommen westliche Bevölkerungen, die ihrem Hedonismus frönen und jeglichen Kampfgeist und Freiheitsdrang verloren haben. Die schiitische Mafia lacht sich weg. Die Büchse der Pandora scheint offen zu sein.

christoph ernst | Do., 9. April 2026 - 19:29

Trump hat sich schon 1980ern klar zu den Mullahs geäußert.
Zudem liße sich der Spieß theoretisch auch umdrehen: Solange die Mulllahs Maut fordern, verlässt auch kein Schiff mehr mit persischem Öl die Straße von Hormus.
Wie wäre es zur Abwechslung mal damit?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.