Die USA sind ihren Konkurrenten und Partnern weit voraus
Die USA sind ihren Konkurrenten und Partnern weit voraus / picture alliance / CNP/AdMedia | CNP/AdMedia

Amerikas algorithmische Macht Was die US-Operation in Venezuela über moderne Kriegsführung verrät

Die USA haben in Venezuela gezeigt, wie schnell KI-gestützte Systeme staatliche Handlungsfähigkeit aushebeln können. In Grönland könnte es eine ähnliche Verschiebung geben: strategische Dominanz durch Daten, nicht durch Truppen. Eine Analyse des Militärexperten Ralph Thiele.

VON RALPH THIELE am 9. Januar 2026 9 min

Autoreninfo

Oberst a. D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidi­gungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ ( 2021 ). Foto: ispsw

So erreichen Sie Ralph Thiele:

Zur Artikelübersicht

Zeigt die US-Operation in Venezuela, dass die USA ein Maß an „technologischer Souveränität” erreicht haben, dem Europa (und Russland) nichts entgegenzusetzen haben? Es ist offensichtlich, dass die USA ihren Konkurrenten und Partner in Bezug auf die praktische, integrierte Nutzung von Algorithmen und Daten über das gesamte Spektrum weit voraus sind. Allerdings verfügen sie nicht über eine absolute „Souveränität”.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Theodor Lanck | Fr., 9. Januar 2026 - 12:44

Im Unterschied zur auch viele Daten sammelnden Bürokratie Europas und speziell Deutschlands ist die Datenwelt der USA nicht nur voll digital und zunehmend KI-gesteuert, sie dient vor allem klaren Zielen und ist nicht Selbstzweck, sondern stößt tatsächliches Handeln an. Das ist gleichermaßen pragmatisch wie effektiv.

Ob deswegen Trump darauf verzichtet, das Sternenbanner über ganz Grönland zu ziehen, ist allerdings eine andere Frage.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.