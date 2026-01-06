- Was die US-Operation in Venezuela über moderne Kriegsführung verrät
Die USA haben in Venezuela gezeigt, wie schnell KI-gestützte Systeme staatliche Handlungsfähigkeit aushebeln können. In Grönland könnte es eine ähnliche Verschiebung geben: strategische Dominanz durch Daten, nicht durch Truppen. Eine Analyse des Militärexperten Ralph Thiele.
Zeigt die US-Operation in Venezuela, dass die USA ein Maß an „technologischer Souveränität” erreicht haben, dem Europa (und Russland) nichts entgegenzusetzen haben? Es ist offensichtlich, dass die USA ihren Konkurrenten und Partner in Bezug auf die praktische, integrierte Nutzung von Algorithmen und Daten über das gesamte Spektrum weit voraus sind. Allerdings verfügen sie nicht über eine absolute „Souveränität”.
