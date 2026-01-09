Nicolas Maduro
Bauern vom Schachbrett genommen: Nicolas Maduro in US-Gewahrsam / picture alliance / ZUMAPRESS.com | SMG

Amerikanische Außenpolitik USA: Sie sind wieder da

Seit Jahren wird das Ende des amerikanischen Zeitalters verkündet. Doch im Moment spricht wenig dafür, im Gegenteil. Unter Donald Trump machen die USA klar, wer nach wie vor die einzige Supermacht ist. Und das ist auch gut so.

KOLUMNE: GRAUZONE am 10. Januar 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Kennen Sie Jack Ryan? Falls nicht: Ryan ist eine fiktive Figur des amerikanischen Autors Tom Clancy. 2018 wurde unter der Federführung von Amazon eine Politthriller-Serie nach Motiven von Clancy realisiert. Die zweite Staffel der Serie erzählt, wie die USA mit Hilfe eines Teams um den CIA-Agenten Jack Ryan den venezolanischen Präsidenten stürzen, da dieser in fragwürdige Geschäfte verwickelt ist und seine Bevölkerung tyrannisiert.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 10. Januar 2026 - 12:51

Gedankengänge - nicht unbedingt aus dem philosophischen Seminar.
Nur soviel: die Volksrepublik China als de facto Regionalmacht einzustufen, das erscheint mir doch ziemlich weit hergeholt. Mit Grönland liefert Trump dieser "Regionalmacht" die Blaupause für Taiwan. Dieser Präsident gelangte nur durch die unbeschreibliche Dämlichkeit der US-Demokraten wieder an die Macht. Und seine "Machtdemonstration " wäre fast an einem beschädigten Hubschrauber gescheitert. In solchen Situationen hilft auch keine KI-Planung.

Johannes Hoffmann | Sa., 10. Januar 2026 - 13:24

bedeute, wir sind die Nr. 1 - in der Welt. DAS haben die Nachtkappen in Berlin noch nicht begriffen.

Markus Michaelis | Sa., 10. Januar 2026 - 14:32

Die Einschätzung im Artikel würde ich teilen, mit der Einschränkung, dass der größere Hintergrund für mich schon bleibt, dass die USA zwar noch die größte Macht sind (nicht nur militärisch), aber eben global nicht mehr uneingeschränkt, sondern in anderen Weltregionen eben inzwischen eingeschränkt.

Ich rate jetzt, aber ich würde es als eine der "friedensstiftenden" Stärken von Trump sehen, dass er diese neue Weltordnung akzeptiert hat. Er setzt US-Interessen in Venezuela und Grönland durch, aber auch mit dem Signal, dass er das nicht genauso in anderen Weltteilen macht. Dort gibt es Deals, keine Machtdurchsetzung, auch keine Ideologiedurchsetzung, sondern einen verhandelten Interessenausgleich. Vor der "eigenen Haustüre" lässt man keine Situation entstehen, die einen vom Agieren der anderen abhängig macht, und dann zu Extremen treiben kann.

Das ist nicht nett, es kann nach hinten losgehen, aber es klingt erstmal nach einem pragmatischen, auch deeskalierenden Ansatz.

Thorwald Franke | Sa., 10. Januar 2026 - 17:09

Ich unterstütze diese Überlegung vollkommen. Europa ist viel zu schwach, Deutschland sowieso, und von allen zur Auswahl stehenden Ober-Mächten sind die USA die verträglichste. Denn es ist eine Demokratie, eine echte Demokratie, in der tatsächlich Machtwechsel stattfinden, wenn das Volk anders wählt. Was will man mehr?

Zitat: "In diesem Sinne sind die Europäer mehr als gut beraten, sich als Auxiliartruppen der USA in dieses Machtgefüge einzupassen. Denn als eigenständige Macht kann Europa derzeit nicht auftreten. Und selbst wenn es könnte: Ob das wünschenswert wäre und die Spaltung des Westens in ein amerikanisches und ein europäisches Lager sinnvoll ist, darf bezweifelt werden."

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.