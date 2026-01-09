- USA: Sie sind wieder da
Seit Jahren wird das Ende des amerikanischen Zeitalters verkündet. Doch im Moment spricht wenig dafür, im Gegenteil. Unter Donald Trump machen die USA klar, wer nach wie vor die einzige Supermacht ist. Und das ist auch gut so.
Kennen Sie Jack Ryan? Falls nicht: Ryan ist eine fiktive Figur des amerikanischen Autors Tom Clancy. 2018 wurde unter der Federführung von Amazon eine Politthriller-Serie nach Motiven von Clancy realisiert. Die zweite Staffel der Serie erzählt, wie die USA mit Hilfe eines Teams um den CIA-Agenten Jack Ryan den venezolanischen Präsidenten stürzen, da dieser in fragwürdige Geschäfte verwickelt ist und seine Bevölkerung tyrannisiert.
