Mann malt Bild zum Gedenken an Charlie Kirk
Ein Mann malt ein Bild zum Gedenken an Charlie Kirk / picture alliance/dpa/AP | Rajanish Kakade

Reaktionen auf den Mord an Charlie Kirk Zwischen Häme und Anteilnahme

Nach dem Tod von Charlie Kirk branden die Reaktionen auf. Über Parteigrenzen hinweg zeigen sich Politiker bestürzt über die sinnlose Gewalttat an dem konservativen Aktivisten. Doch auch weniger rühmliche Kommentare, ob der Tod nicht irgendwie gerechtfertigt sei, machen Furore.

VON MIRJAM EPSTEIN am 11. September 2025 6 min

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Der Gründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA wurde am 10. September 2025 bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen. Von Donald Trump bis Barack Obama verurteilten führende Politiker die Tat als abscheuliches Verbrechen. Gleichzeitig sorgten Entgleisungen für Aufsehen: Ein MSNBC-Analyst verlor seinen Posten, nachdem er in einer Livesendung Kirks Rhetorik mitverantwortlich gemacht hatte. Und eine Comic-Autorin verlor ihren Verlag nach hämischen Kommentaren in sozialen Netzwerken.

Trump ließ die Flaggen auf Halbmast setzen

Donald Trump überbrachte die Hiobsbotschaft, nachdem der Tod von Charlie Kirk, einem seiner engen Vertrauten, offiziell bestätigt worden war. Noch in derselben Nacht teilte er auf Truth Social mit, dass Charlie Kirk seinen Verletzungen erlegen sei. Wenig später veröffentlichte er eine lange Kondolenzbotschaft: „Der großartige, gar legendäre Charlie Kirk ist tot. Keiner hat das Herz der amerikanischen Jugend besser verstanden als Charlie. Er wurde von allen, insbesondere von mir, geliebt und verehrt – und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Melania und ich drücken seiner wunderschönen Ehefrau Erika und der Familie unser Mitgefühl aus. Charlie, wir lieben dich!“

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | Do., 11. September 2025 - 17:24

Hass und Häme egal von wem ist in dieser Sache voll daneben.
Wer allerdings jetzt noch nichts begriffen hat, was die westlichen Spaltungen überhaupt bedeuten, der begreift weder hierzulande noch in den USA wahrscheinlich gar nichts mehr.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.