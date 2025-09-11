- Zwischen Häme und Anteilnahme
Nach dem Tod von Charlie Kirk branden die Reaktionen auf. Über Parteigrenzen hinweg zeigen sich Politiker bestürzt über die sinnlose Gewalttat an dem konservativen Aktivisten. Doch auch weniger rühmliche Kommentare, ob der Tod nicht irgendwie gerechtfertigt sei, machen Furore.
Der Gründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA wurde am 10. September 2025 bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen. Von Donald Trump bis Barack Obama verurteilten führende Politiker die Tat als abscheuliches Verbrechen. Gleichzeitig sorgten Entgleisungen für Aufsehen: Ein MSNBC-Analyst verlor seinen Posten, nachdem er in einer Livesendung Kirks Rhetorik mitverantwortlich gemacht hatte. Und eine Comic-Autorin verlor ihren Verlag nach hämischen Kommentaren in sozialen Netzwerken.
Trump ließ die Flaggen auf Halbmast setzen
Donald Trump überbrachte die Hiobsbotschaft, nachdem der Tod von Charlie Kirk, einem seiner engen Vertrauten, offiziell bestätigt worden war. Noch in derselben Nacht teilte er auf Truth Social mit, dass Charlie Kirk seinen Verletzungen erlegen sei. Wenig später veröffentlichte er eine lange Kondolenzbotschaft: „Der großartige, gar legendäre Charlie Kirk ist tot. Keiner hat das Herz der amerikanischen Jugend besser verstanden als Charlie. Er wurde von allen, insbesondere von mir, geliebt und verehrt – und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Melania und ich drücken seiner wunderschönen Ehefrau Erika und der Familie unser Mitgefühl aus. Charlie, wir lieben dich!“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.