- Ein Krieg gegen das eigene Credo
Er versprach, Amerikas endlose Kriege zu beenden. Nun hat Donald Trump selbst einen begonnen. In den Vereinigten Staaten beginnt die Debatte über Stärke, Verantwortung und die Grenzen von „America First“ jetzt von Neuem.
Donald Trump wollte als der US-Präsident in die Geschichte eingehen, der Amerikas endlose Kriege zu Grabe trägt. Auf den Wahlkampfbühnen sprach er von Heimkehr und Zurückhaltung, von einem Amerika, das sich nicht länger in die Konflikte anderer verstrickt. Nun hat er selbst eine neue Front eröffnet – und mit ihr die Tonlage gewechselt. Statt Rückzug dominieren Alarmworte und Ultimaten: eine verhinderte nukleare Katastrophe, eine „unmittelbare Bedrohung“, ein Regime, das man nicht gewähren lassen könne. Das Weiße Haus beruft sich auf Selbstverteidigung, Abschreckung und amerikanische Interessen, auch auf die Sicherheit Israels.
