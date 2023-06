Zunächst übernahm Wagner die Kontrolle über Rostow am Don. Gepanzerte Fahrzeuge und Abteilungen von Wagner riegelten das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks, die Zentrale des Innenministeriums, das Gebäude des örtlichen Föderalen Sicherheitsdienstes, eine der Polizeidienststellen und weitere Gebäude ab. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin machte die Freigabe der Stadt davon abhängig, dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow ihn am Sitz des südlichen Militärbezirks treffen. Ein Kontingent der Wagner-Truppen rückte ebenfalls von Rostow am Don aus nach Norden vor, vorbei an Woronesch und in Richtung Moskau. Westliche Medien berichteten im Gegensatz zu russischen Medien, dass Wagner die Kontrolle über alle militärischen Einrichtungen in Woronesch übernommen habe.