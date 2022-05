Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder will den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft verlassen. Schröder, der Rosneft-Aufsichtsratschef ist, habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat in dem Gremium zu verlängern, teilte der Konzern am Freitag mit. Details oder Gründe für Schröders Entscheidung wurden allerdings nicht genannt. Wie Cicero nun aus gut informierten Kreisen erfahren hat, soll Schröder fürchten, dass seine Vermögenswerte eingefroren werden und damit alle Konten, die er unterhält, in einer aggregierten Form transparent werden könnten.

Laut Cicero-Informationen soll es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln, also ab 100 Millionen Euro aufwärts, die Schröder aus russischen Quellen für diverse Tätigkeiten angehäuft haben soll. Erst am Donnerstag hatte das EU-Parlament mehrheitlich für eine Resolution gestimmt, die beinhaltet, dass Schröder entsprechende Sanktionen drohen, sollte er weiterhin für Rosneft oder andere staatliche Konzerne Russlands tätig sein.