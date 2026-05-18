- Das Lager im Sumpf
Mitten in der Wildnis der Everglades liegt „Alligator Alcatraz“: ein Internierungslager für illegale Einwanderer, das Härte nicht versteckt, sondern vermarktet. Jetzt soll es schließen – aber nicht wegen Menschenrechtsverstößen.
Der Tamiami Trail wirkt an diesem Vormittag wie eine Postkarte aus Florida. Rechts und links Wasserflächen, dazwischen Schilf, Mangroven und die endlosen Sümpfe der Everglades. Immer wieder tauchen Schilder für Airboat-Touren auf, für Alligatoren, Manatees und kleine Besucherzentren entlang der Strecke. Familien halten an kleinen Holzstegen, um Schildkröten, Fische und Alligatoren im Wasser zu beobachten. Vor einem Souvenirshop steht ein überlebensgroßer Plastik-Alligator mit aufgerissenem Maul. Wenige Meilen weiter liegt ein echter toter Alligator am Straßenrand, der Bauch aufgeplatzt in der Sonne.
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