„Alligator Alcatraz" - Das Lager im Sumpf

Mitten in der Wildnis der Everglades liegt „Alligator Alcatraz“: ein Internierungslager für illegale Einwanderer, das Härte nicht versteckt, sondern vermarktet. Jetzt soll es schließen – aber nicht wegen Menschenrechtsverstößen.