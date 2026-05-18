Alligator Alcatraz
„Alligator Alcatraz“ ist das umstrittenste Projekt der US-Migrationspolitik unter Trump / picture alliance / Miami Herald | Photo by Matias J. Ocner

„Alligator Alcatraz" Das Lager im Sumpf

Mitten in der Wildnis der Everglades liegt „Alligator Alcatraz“: ein Internierungslager für illegale Einwanderer, das Härte nicht versteckt, sondern vermarktet. Jetzt soll es schließen – aber nicht wegen Menschenrechtsverstößen.

VON LISA DAVIDSON am 18. Mai 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Der Tamiami Trail wirkt an diesem Vormittag wie eine Postkarte aus Florida. Rechts und links Wasserflächen, dazwischen Schilf, Mangroven und die endlosen Sümpfe der Everglades. Immer wieder tauchen Schilder für Airboat-Touren auf, für Alligatoren, Manatees und kleine Besucherzentren entlang der Strecke. Familien halten an kleinen Holzstegen, um Schildkröten, Fische und Alligatoren im Wasser zu beobachten. Vor einem Souvenirshop steht ein überlebensgroßer Plastik-Alligator mit aufgerissenem Maul. Wenige Meilen weiter liegt ein echter toter Alligator am Straßenrand, der Bauch aufgeplatzt in der Sonne.

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