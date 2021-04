Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Aus Sicht des Kremls hätte der Mittwoch andere Bilder liefern sollen. Vor Getreuen aus Politik, Kultur und Gesellschaft hielt Russlands Staatspräsident Putin seine Rede an die Nation. Es war ein Auftritt, der auch den Wahlkampf für die Parlamentswahlen im Herbst eröffnete. Die zahlreichen Geschenke, die Putin in seiner Rede ankündigte, sollen auch die in der Bevölkerung nicht gerade beliebte Kreml-treue Partei „Einiges Russland“ ins bessere Licht rücken.

Doch in Erinnerung bleiben von diesem Mittwoch andere Bilder: Protestierende, die in ganz Russland auf die Straße gingen. Ob im fernöstlichen Wladiwostok, im westsibirischen Nowosibirsk oder in den Metropolen Moskau und St. Petersburg. In rund 80 Städten fanden Demonstrationen statt, welche die Sicherheitsbehörden trotz aller Bemühungen nicht verhindern konnten. Je nach Medienberichten, sollen am Mittwoch zwischen 1.200 und 2.000 Demonstrationsteilnehmer verhaftet worden sein.

Die Besonderheit der Proteste

Der Grund für die landesweiten Proteste heißt Alexej Nawalny. „Ihr seid gestern für mich auf die Straße gegangen. Heute werde ich auf meinem Gestell liegen und mir vorstellen, wie ich mit euch und für euch gehe“, dankte dieser am Donnerstag über Instagram seinen Anhängern. Bereits im Januar, nach Nawalnys Rückkehr aus Deutschland, wo er wegen seiner Nowitschok-Vergiftung behandelt wurde, und nach seiner sofortigen Verhaftung fanden in ganz Russland Proteste statt.

Und auch wenn die Proteste vom Mittwoch nicht so viele Teilnehmer hatten wie noch die im Januar. Als einen Erfolg können Nawalny und sein Team diese dennoch verbuchen. Denn der Mittwoch zeigte, dass Nawalny und sein Team weiterhin über ein funktionierendes Netzwerk verfügen, mit dem sie im ganzen Land Menschen mobilisieren können. Trotz Nawalnys Verurteilung, seiner Haft in einer Strafkolonie und der Verhaftung beziehungsweise Flucht einiger seiner Mitstreiter. Wenn man zudem bedenkt, dass Teilnahmen an einer Demonstration für die Menschen in Russland weitreichende berufliche Konsequenzen haben können, weil der Staat einer der wichtigsten Arbeitgeber ist, wird die Besonderheit der Proteste vom Mittwoch noch deutlicher.

Wie steht es um Nawalnys Gesundheit?

Es wäre jedoch zu einfach, die Proteste vom Mittwoch nur auf das weiterhin bestehende Netzwerk von Nawalny zu beschränken. Diese sind auch das Ergebnis einer seit Januar sich steigernden Eskalationsspirale, bei der es mittlerweile auch um das Leben von Alexej Nawalny geht. Zumindest, wenn man den Angaben seines Teams vertraute. Vor drei Wochen trat der Oppositionelle in den Hungerstreik.

Damit protestiert Nawalny gegen die Haftbedingungen in dem Straflager Nr. 2 in Pokrow, wo er seit Ende Februar einsitzt. Für Außenstehende war es jedoch schwer einzuschätzen, wie es dabei um die Gesundheit Nawalnys wirklich steht. Während russische Behörden behaupteten, Nawalny wurde in ein Straflager mit einem Krankenhaus überführt und stehe unter ärztlicher Beobachtung, widersprach sein Team und berichtete wiederum vom „dramatischen“ Gesundheitszustand des Dissidenten, dessen Leben bedroht sei. Es waren Aussagen, die sich zumindest bis zum gestrigen Donnerstag nicht revidieren ließen.

Doch diesbezüglich haben die russischen Behörden eingelenkt. Sie willigten einer unabhängigen medizinischen Untersuchung Nawalnys zu, deren Ergebnisse seinen Leibärzten zugeschickt wurde. Ihre Reaktion lässt nichts Gutes erahnen. In einem auf dem oppositionellen Portal „Mediazona“ veröffentlichten Brief fordern sie Nawalny auf, seinen Hungerstreik zu beenden. Ansonsten drohe ihm ein Koma, im schlimmsten Fall gar der Tod.

Kretschmers Reise nach Moskau

Der gesamte Fall Nawalny, wirft aber nicht nur ein schlechtes Licht auf den Kreml. Nawalny, dem in Deutschland nach seiner Nowitschok-Vergiftung das Leben gerettet wurde, offenbart auch die Schwäche und Einseitigkeit der hiesigen Ostpolitik. Und stellvertretend dafür steht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ausgerechnet jetzt weilt dieser in Moskau. „Sachsen versteht sich als Brücke Deutschlands in den Osten“, twitterte Kretschmer zur Begründung seiner Reise und verwies dabei auf eine „Wiederbelebung des Gesprächs“. Die Reise war schon seit Wochen geplant. Sachsens Ministerpräsident will für Deutschland 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V bestellen.

„Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ist die Reise von Kretschmer nach Moskau ein No-Go“, sagt Jan C. Behrends, Zeithistoriker mit dem Schwerpunkt Osteuropa am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, gegenüber Cicero. Dabei verweist Behrends auf Nawalny, Er sagt, Kretschmer hätte ein deutlicheres Signal nach Russland senden können, wenn er die Reise aus Protest gegen die Behandlung Nawalnys abgesagt hätte. Doch auch mit Blick auf die Ukraine oder Tschechien findet er die Russlandsreise Kretschmers bedenklich. Seit dem Wochenende gibt es zwischen Prag und Moskau enorme diplomatische Spannungen, nachdem tschechische Sicherheitsbehörden nach jahrelangen Ermittlungen den russischen Geheimdienst GRU für die Explosion eines Munitionslagers im osttschechischen Vrbĕtice im Oktober 2014 gemacht haben.

Der Brückenbau nach Osten

„Tschechien ist für Sachsen und seine Wirtschaft viel wichtiger als Russland. Doch statt sich mit seinem direkten Nachbar zu solidarisieren, reist Kretschmer nach Moskau“, kritisiert Behrends, der über die „erfundene Freundschaft zur Sowjetunion“ in der DDR und Polen promovierte. Ein Phänomen, das parteiübergreifend bei allen ostdeutschen Ministerpräsidenten zu beobachten ist, egal ob bei Manuela Schwesig, die sich als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern zu einer der lautstärksten Befürworterin von Nord Stream 2 entwickelt hat, oder eben Sachsens Michael Kretschmer. Es ist ein von ostdeutschen Ministerpräsidenten betriebener Brückenbau nach Osten, bei dem übersehen wird, dass der östliche Teil Europas nicht nur aus Russland besteht, sondern auch aus Staaten, die für die ostdeutschen Bundesländer von noch viel größerer Bedeutung sind, die sich von Russland aber bedroht fühlen dürfen.

Nicht viel besser macht diesen einseitigen „Brückenbau“ der Verweis auf den Dialog. Wie dieser aussieht, zeigte Kretschmer am gestrigen Donnerstag. Von einem Gespräch mit Putin berichtete der sächsische Ministerpräsident, bei dem er auch „kritische Punkte“ wie Nawalny und die Ukraine angesprochen habe. Geführt hat er das Gespräch jedoch telefonisch, auf einer Retrocouch sitzend wie ein Schuljunge. Putin selber empfing an dem Tag lieber Alexander Lukaschenko, seinen autoritären Amtskollegen aus Belarus.