Serbien
Unterstützer des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić greifen Anti-Regierungs-Demonstranten an / picture alliance / SIPA | SIPA

Aleksandar Vučić und Milorad Dodik Die Troublemaker des Balkans

Aleksandar Vučić und Milorad Dodik treiben die EU seit Jahren vor sich her. Während der serbische Präsident gegen Proteste im eigenen Land kämpft, bedroht Dodik die Einheit Bosniens. Brüssel reagiert mit gefährlicher Nachlässigkeit.

VON ALEXANDER RHOTERT am 26. August 2025 11 min

Autoreninfo

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler zum ehemaligen Jugoslawien seit 1991. Er war 20 Jahre für UN, Nato, OSZE, OHR und EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Als Oberstleutnant und Interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr arbeitete er zu Kosovo und Bosnien und Herzegowina. 
 

So erreichen Sie Alexander Rhotert:

Zur Artikelübersicht

Vom Westen, insbesondere von Deutschland, so gut wie unbemerkt, finden gegenwärtig im „Innenhof“ der Europäischen Union, nämlich auf dem Westbalkan, zwei bahnbrechende Entwicklungen statt, die die Region in große Unruhen stürzen könnten. Zum einen hat der immer radikaler agierende serbische Präsident Aleksandar Vučić sein Land an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht, da er die nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dürstende Massenbewegung nach Putin’scher Manier als „vom Ausland gesteuerte Terroristen“ abkanzelt und brutal bekämpft. 

Zum anderen scheinen die Tage der politischen Karriere des bosnischen Serbenführers, ultranationalistischen Sezessionisten und notorischen Völkermordleugners Milorad Dodik gezählt. Dieser hält die internationale Gemeinschaft seit sage und schreibe 19 Jahren in einem Dauerstresstest, da er immer wieder versucht, Wege zu finden, den von ihm und seiner Partei dominierten Landesteil, die Republika Srpska (RS), abzuspalten und Serbien anzugliedern. Dass dies der Casus belli auf dem Balkan wäre, ist unbestritten. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.