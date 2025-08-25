- Die Troublemaker des Balkans
Aleksandar Vučić und Milorad Dodik treiben die EU seit Jahren vor sich her. Während der serbische Präsident gegen Proteste im eigenen Land kämpft, bedroht Dodik die Einheit Bosniens. Brüssel reagiert mit gefährlicher Nachlässigkeit.
Vom Westen, insbesondere von Deutschland, so gut wie unbemerkt, finden gegenwärtig im „Innenhof“ der Europäischen Union, nämlich auf dem Westbalkan, zwei bahnbrechende Entwicklungen statt, die die Region in große Unruhen stürzen könnten. Zum einen hat der immer radikaler agierende serbische Präsident Aleksandar Vučić sein Land an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht, da er die nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dürstende Massenbewegung nach Putin’scher Manier als „vom Ausland gesteuerte Terroristen“ abkanzelt und brutal bekämpft.
Zum anderen scheinen die Tage der politischen Karriere des bosnischen Serbenführers, ultranationalistischen Sezessionisten und notorischen Völkermordleugners Milorad Dodik gezählt. Dieser hält die internationale Gemeinschaft seit sage und schreibe 19 Jahren in einem Dauerstresstest, da er immer wieder versucht, Wege zu finden, den von ihm und seiner Partei dominierten Landesteil, die Republika Srpska (RS), abzuspalten und Serbien anzugliedern. Dass dies der Casus belli auf dem Balkan wäre, ist unbestritten.
