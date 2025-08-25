Aleksandar Vučić und Milorad Dodik - Die Troublemaker des Balkans

Aleksandar Vučić und Milorad Dodik treiben die EU seit Jahren vor sich her. Während der serbische Präsident gegen Proteste im eigenen Land kämpft, bedroht Dodik die Einheit Bosniens. Brüssel reagiert mit gefährlicher Nachlässigkeit.