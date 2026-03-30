- „Deutschland handelt aus Interesse, nicht aus Illusion“
Der neue syrische Präsident al-Sharah wird in Berlin empfangen – trotz schwerer Vorwürfe. Guido Steinberg erklärt, warum der Westen dennoch auf ihn setzt und weshalb Deutschland seine Interessen wahren muss, auch wenn Syrien kein demokratischer Partner werden wird.
Guido Steinberg ist Historiker, Islamkundler und Politologe. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte. Momentan ist er in der Forschungsgruppe „Afrika und Mittlerer Osten“ des SWP tätig.
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