Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa
Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Al-Sharah zu Besuch in Berlin „Deutschland handelt aus Interesse, nicht aus Illusion“

Der neue syrische Präsident al-Sharah wird in Berlin empfangen – trotz schwerer Vorwürfe. Guido Steinberg erklärt, warum der Westen dennoch auf ihn setzt und weshalb Deutschland seine Interessen wahren muss, auch wenn Syrien kein demokratischer Partner werden wird.

INTERVIEW MIT GUIDO STEINBERG am 30. März 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Guido Steinberg ist Historiker, Islamkundler und Politologe. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte. Momentan ist er in der Forschungsgruppe „Afrika und Mittlerer Osten“ des SWP tätig.

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Stefan | Mo., 30. März 2026 - 18:13

Er ist gekommen um seine Schäfchen nach Hause zu holen, oder nicht ???
Ein guter Hirte unter den Augen des Herrn.
Gepriesen sei Ahmed al-Scharaa.

für Ahmed al-Scharaa, dass Deutschland soo reichlich syrische Fliehende (richtig?) ohne große Worte und Prüfungen aufgenommen hat, seinerzeit..., die wo jetzt zu großen Teilen zurückgeführt werden müssen... ... 🤔

Gepriesen sei die Europäische Zentralbank. Nochmals...

A.L. | Mo., 30. März 2026 - 20:25

zurück. Es macht keinen Sinn, diese weiter hier bei uns zu belassen, wenn diese in unseren Sozialsystem untergebracht oder Straffällig geworden sind. Es gibt seltene Ausnahmen die es bei uns zu etwas gebracht haben, die können denn auch bleiben. Aber nur unter dieser einen Voraussetzung.

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