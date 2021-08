Es waren Bilder einer Allianz, die noch bis vor kurzem niemand für möglich gehalten hatte: US-Soldaten versuchten nach dem Selbstmordanschlag von Kabul gemeinsam mit den Taliban, die Lage am Flughafen in den Griff zu bekommen. Die ehemaligen Besatzer und einheimischen Gotteskrieger – Seite an Seite.

Es sind solche Bilder, die die Drahtzieher des Terroranschlags nutzen, um ihren Anspruch auf die Herrschaft in Afghanistan zu reklamieren. Es ist der Islamische Staat (IS), genauer: der regionale IS-Ableger „IS Khorasan“. Zwei hochrangige Mitglieder der Terror-Miliz hat das US-Militär inzwischen bei einem Drohnen-Angriff getötet. Es war nicht der erste Vergeltungsschlag gegen Führer des IS. Der terrorisiert die Menschen am Hindukusch schon seit Jahren. Er ist ein Überbleibsel des Kalifats, das der IS 2014 im Irak und in Syrien errichtete. Im Gegensatz zu den Taliban denken die IS-Kämpfer nicht lokal. Sie reklamieren die Weltherrschaft.

Und nachdem der damalige IS-Anführer Abu Bakr al Bagdadi 2014 den ersten Gottesstaat in Syrien und Irak ausgerufen hatte, schickte er seine Anhänger auch nach Afghanistan. Das zentralasiatische Land ist Teil der historischen Region Khorasan, die auch Teile Pakistans, Irans, Usbekistans, Tadschikistans und Turkmenistans umfasst.

Die Wurzeln des IS Die IS-Krieger blieben dort nicht unter sich. Neben Kämpfern der pakistanischen Taliban schlossen sich ihnen auch militante Milizen aus Afghanistan an, die sich zum Haqqani-Netzwerk zusammengeschlossen hatten. Alles Männer, die der Hass auf die amerikanischen Besatzer und das von ihnen eingesetzte, korrupte „Marionetten-Regime“ verband. Der regionale IS-Ableger umfasste anfangs zwar nur knapp 1.000 Mitglieder, doch das US-Militär stufte ihn als hochgefährlich ein. Völlig zu Recht. IS-Terroristen verübten Hunderte von Terroranschlägen. Diese richteten sich anfangs nur gegen afghanische Autoritäten und Sicherheitskräfte.