Als die Kritik an dem hastigen und chaotischen amerikanischen Abzug aus Afghanistan Mitte August 2021 zunahm, versuchte US-Präsident Joe Biden seinen Gegnern die Luft aus den Segeln zu nehmen, indem er auf frühere Erfolge der Terrorismusbekämpfung verwies. „Was für ein Interesse haben wir in Afghanistan?“, sagte er in einer Rede an die Nation, „an einem Punkt, an dem Al Qaida verschwunden ist? Wir sind mit dem ausdrücklichen Ziel nach Afghanistan gegangen, um Al Qaida loszuwerden und um Osama bin Laden zu fassen, und beides haben wir getan.“

Die Aussage war nicht ganz falsch, denn der saudische Anführer wurde tatsächlich im Mai 2011 von amerikanischen Spezialkräften im pakistanischen Abbottabad getötet und seine Al Qaida so gnadenlos bekämpft, dass sie seit 2005 in der westlichen Welt keinen größeren Anschlag mehr verüben konnte. Doch die Organisation besteht fort und operiert heute als eine unter zahlreichen dschihadistischen Gruppierungen, die sich den bewaffneten Kampf gegen den Westen auf die Fahnen geschrieben haben und die durch den Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan neue Hoffnung schöpfen. Sie wollen ihre Feinde in den Kriegsgebieten der islamischen Welt schlagen und den Dschihad auf die westliche Welt ausweiten. Mit dem Abzug wird ihnen das leichter fallen als bisher.