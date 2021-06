Baha Farkish wurde am 12. März 2002 in Kabul geboren, in einer kurzen Zeit der großen Hoffnung. Die Taliban waren einige Wochen zuvor in einem Blitzfeldzug, der sich vor allem gegen die Al-Qaida-Planer des 11. September gerichtet hatte, geschlagen worden. Einen Monat nach Bahas Geburt, im April 2002, versprach US-Präsident ­George W. Bush einen Wiederaufbau Afghanistans „nach bester Tradition George Marshalls“.

24 Jahre waren zu diesem Zeitpunkt bereits vergangen seit der Saurrevolution, mit der Afghanistans derzeitige Tragödie ihren Lauf nahm. Es folgten: Einmarsch der Roten Armee, Mudschaheddin-Guerillakampf, ein verheerender Bürgerkrieg mit der Zerstörung der Hauptstadt – und schließlich die Machtübernahme der Taliban.