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Ankunft eines Evakuierungsfluges / picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Afghanistan-Aufnahmen „Ich kenne keinen Fall, wo jemand wegen seiner Arbeit für Deutschland verfolgt wurde“

Für die GIZ organisierte Michael Rohschürmann die Evakuierung afghanischer Ortskräfte. Heute sagt er: Eine systematische Verfolgung durch die Taliban hat es nie gegeben. Und erklärt, warum das Bundesaufnahmeprogramm Missbrauch geradezu herausforderte.

INTERVIEW MIT MICHAEL ROHSCHÜRMANN am 19. Juni 2026

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Zuletzt erschien von ihm "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Michael Rohschürmann diente bei der Bundeswehr und studierte Islamwissenschaft in Mainz. Nach seiner Promotion arbeitete er mehr als zehn Jahre bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u.a. in Afghanistan und Irak. Im vergangenen Jahr verließ er die GIZ auf eigenen Wunsch.

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PetraKel | Fr., 19. Juni 2026 - 19:22

"Ich kenne bis heute keinen einzigen Fall einer Ortskraft, die alleine aufgrund ihrer Tätigkeit für eine deutsche Organisation verfolgt oder getötet wurde." Die organisierte Unwahrheit.

Tina | Sa., 20. Juni 2026 - 00:09

Die Afghanen, die für die BW arbeiteten haben, haben gutes Geld verdient.
Die Rückkehr der Taliban dürfte willkommen gewesen sein denn die Taliban hat erkannt, dass der Mohnanbau für die Bevölkerung wichtig war und hat das Verbot hierfür aufgehoben.
Wenn man den Menschen die Sinne vernebelt hält man sie in Schach.

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