- „Ich kenne keinen Fall, wo jemand wegen seiner Arbeit für Deutschland verfolgt wurde“
Für die GIZ organisierte Michael Rohschürmann die Evakuierung afghanischer Ortskräfte. Heute sagt er: Eine systematische Verfolgung durch die Taliban hat es nie gegeben. Und erklärt, warum das Bundesaufnahmeprogramm Missbrauch geradezu herausforderte.
Michael Rohschürmann diente bei der Bundeswehr und studierte Islamwissenschaft in Mainz. Nach seiner Promotion arbeitete er mehr als zehn Jahre bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u.a. in Afghanistan und Irak. Im vergangenen Jahr verließ er die GIZ auf eigenen Wunsch.
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