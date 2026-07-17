- Selenskyjs Entscheidung war rational und alternativlos
Wolodymyr Selenskyj hat seinen Verteidigungsminister Mychailo Fedorow entlassen. Dahinter steckt jedoch mehr als eine Konfrontation von Reformeifer und Beharrungskräften. Es geht auch um unterschiedliche Strategien im Verteidigungskrieg.
Für einen Großteil der Kommentatoren in der internationalen Presse liegen die Dinge klar: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Fehler gemacht, als er den jungen Verteidigungsminister Mychailo Fedorow entlassen hat. Er habe sich dem Druck der Generalität gebeugt, die die Reformen Fedorows abgelehnt habe. Denn diese hätten ihre Interessen tangiert, weil deren Kernstück Maßnahmen gegen Korruption beim Beschaffungswesen gewesen seien.
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