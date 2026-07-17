Ablösung des ukrainischen Verteidigungsministers - Selenskyjs Entscheidung war rational und alternativlos

Wolodymyr Selenskyj hat seinen Verteidigungsminister Mychailo Fedorow entlassen. Dahinter steckt jedoch mehr als eine Konfrontation von Reformeifer und Beharrungskräften. Es geht auch um unterschiedliche Strategien im Verteidigungskrieg.