Die Beine von Friedrich Merz
29 Millionen für Gaza: Friedrich Merz hat seine Spendierhosen an / picture alliance / photothek.de | Kira Hofmann

Abkommen zwischen Israel und der Hamas Merz will Gaza wieder aufbauen

Noch ist Trumps Friedensplan gar nicht umgesetzt, da will die Bundesregierung schon eine Rolle in einer Nachkriegsordnung spielen. Kanzler Friedrich Merz bringt dazu ein altbewährtes Rezept ins Spiel: Noch mehr Geld für Gaza.

VON INGO WAY am 10. Oktober 2025 6 min

Ingo Way

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

Indiens Premierminister Narendra Modi griff gleich zum Telefonhörer, als die Regierung in Jerusalem am Donnerstagabend der Vereinbarung über die Freilassung aller Geiseln zustimmte, um seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu zu dem Abkommen zu gratulieren. Netanjahu sei seit jeher ein enger Freund, sagte Modi, und diese Freundschaft werde weiterhin stark bleiben. 

Vergleichbare Reaktionen aus europäischen Hauptstädten sind nicht bekannt – weder Emmanuel Macron, noch Keith Starmer, noch Friedrich Merz haben bislang bei Netanjahu angerufen, um ihm zu dem Geisel-Deal zu gratulieren oder gar ihre Freundschaft mit Israel und seinem Premier zu bekunden. Das würde auch ein wenig heuchlerisch klingen, nachdem Merz erst vor kurzem die Waffenlieferungen nach Israel gestoppt hat und Macron wie Starmer mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates Israel in der Weltgemeinschaft noch ein Stück weiter isoliert haben.

