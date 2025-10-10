Vergleichbare Reaktionen aus europäischen Hauptstädten sind nicht bekannt – weder Emmanuel Macron, noch Keith Starmer, noch Friedrich Merz haben bislang bei Netanjahu angerufen, um ihm zu dem Geisel-Deal zu gratulieren oder gar ihre Freundschaft mit Israel und seinem Premier zu bekunden. Das würde auch ein wenig heuchlerisch klingen, nachdem Merz erst vor kurzem die Waffenlieferungen nach Israel gestoppt hat und Macron wie Starmer mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates Israel in der Weltgemeinschaft noch ein Stück weiter isoliert haben.