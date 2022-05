Abendpost aus der Ukraine - Kein Friedensschluss um jeden Preis

Cicero-Chefreporter Moritz Gathmann war über eine Woche in der Ukraine unterwegs, zuletzt in der Stadt Charkiw. Aus dem Zentrum der Millionenstadt meldet er sich mit einem Videobeitrag. Charkiw scheint sicher, seit die Ukrainer Putins Truppen in Richtung russisch-ukrainischer Grenze vertrieben haben. Aber wie soll normales Leben in dieser Stadt wieder möglich sein, wenn die Grenze nur 35 Kilometer entfernt liegt?