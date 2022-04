So erreichen Sie Nathan Giwerzew:

Nathan Giwerzew studierte Literatur- und Politikwissenschaft in Berlin und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Am 2. April gab Putins früherer Strategieberater Sergej Karaganow dem britischen Magazin New Statesman ein Interview. Nach ihm ist die „Karaganow-Doktrin“ benannt, die die Destabilisierung von Staaten vorsieht, in denen relativ große russische Minderheiten leben.

Karaganow hatte bereits Jelzin beraten und gilt als enger Vertrauter des russischen Außenministers Lawrow. Er ist zurzeit Dekan der Moskauer Wirtschaftshochschule, die lange als Hochburg liberaler Lehre galt, aber inzwischen als gleichgeschaltet gilt. Und er leitet den Moskauer Rat für Außen- und Sicherheitspolitik – insofern wird seinen Meinungen im Kreml Gehör geschenkt.