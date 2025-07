Am frühen Morgen des 6. Juli 1995 griffen serbische Einheiten unter dem Kommando des bosnischen Serbenführers Radovan Karadžić und seines Armeechefs Ratko Mladić einen Beobachtungsposten der UN-Schutztruppe Unprofor in der ostbosnischen Enklave Srebrenica an. Dies war der Beginn der Operation „Krivaja 95“, der Eroberung der im April 1993 vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ausgerufenen „Schutzzone“. Nach deren Fall am 11. Juli folgte der erste Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, dem 8.372 Bosniaken zum Opfer fielen.