Am 29. Mai 1995 landete ein Hubschrauber der bosnischen Armee in Srebrenica, um den dortigen Kommandanten, General Naser Orić, und über ein Dutzend seiner Offiziere in das von Regierungstruppen kontrollierte Tuzla in Nordbosnien auszufliegen. Srebrenica und die umliegenden Gebiete waren damals seit zwei Jahren eine „Schutzzone“ der Vereinten Nationen (UN) für die bosniakische Zivilbevölkerung und als Enklave von der Außenwelt abgeschnitten.