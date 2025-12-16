Kroatien Vukovar
30 Jahre Kriegsende in Kroatien Wie Zagreb nach Krieg und Besatzung ein wertvoller Teil von EU und Nato wurde

Ab Sommer 1991 sah sich Kroatien einem Existenzkampf gegenüber, der heute surreal scheint. Denn das Land stand auf der Liste der großserbischen Begehrlichkeiten ganz oben. Unser Autor erklärt, wie das Land trotzdem ein wertvoller Teil von EU und Nato wurde.

VON ALEXANDER RHOTERT am 22. Dezember 2025 8 min

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler zum ehemaligen Jugoslawien seit 1991. Er war 20 Jahre für UN, Nato, OSZE, OHR und EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Als Oberstleutnant und Interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr arbeitete er zu Kosovo und Bosnien und Herzegowina. 
 

Vor 30 Jahren wurde in Paris feierlich der Friedensvertrag für Bosnien und Herzegowina unterzeichnet, der zuvor in Dayton in den USA ausgehandelt worden war und somit den Bosnienkrieg beendete. Weitgehend unbekannt ist, dass parallel hierzu, ebenfalls durch US-Vermittlung, sich Kroatien und Serbien auf die friedliche Wiedereingliederung der letzten serbisch besetzten Gebiete Kroatiens einigten. Dieses Nebenprodukt der Daytoner Verhandlungen hat eine kaum gewürdigte Signifikanz. Erstmals wurde nach drei Kriegen, über 130.000 Toten, Völkermord und fast drei Millionen Flüchtlingen, die die serbischen Aggressionen von 1991 bis 1995 gegen Slowenien, Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina forderten, die friedliche Reintegration eines serbisch besetzten Territoriums vereinbart.

Walter Buehler | Mo., 22. Dezember 2025 - 11:48

Herr Rhotert, der aktiv an der Herstellung des jetzigen Status Quo in Jugoslawien beteiligt war, erklärt uns, wie die NATO mit dem osteuropäischen Nationalismus ein Bündnis für ihre Zwecke eingegangen ist.

Seine Freude ist unüberhörbar, dass Kroatien offenbar heute bereit und gerüstet ist, sich wieder in einen neuen Bruderkrieg mit Serbien einzulassen.

Ich verstehe einfach nicht, woher dieses wohlige deutsche Aufgeilen am radikalen osteuropäischen Nationalismus kommt.

Ist in Jugoslawien und in der Ukraine nicht schon genug Blut geflossen?

Das Bild zeigt den wahren Sachverhalt: Nur die Flaggen unterscheiden die Friedhöfe im Kosovo, in Bosnien, in Serbien, in Kroatien, in Russland und in der Ukraine voneinander.

In Wahrheit zeigen die Friedhöfe den vielfachen grausamen Tod, den die Bruderkriege über die Menschen in Ost- und Südosteuropa gebracht haben.

---
Nicht nur zur Weihnachtszeit:

PAX hominibus bonae voluntatis.

