30 Jahre Kriegsende in Kroatien - Wie Zagreb nach Krieg und Besatzung ein wertvoller Teil von EU und Nato wurde

Ab Sommer 1991 sah sich Kroatien einem Existenzkampf gegenüber, der heute surreal scheint. Denn das Land stand auf der Liste der großserbischen Begehrlichkeiten ganz oben. Unser Autor erklärt, wie das Land trotzdem ein wertvoller Teil von EU und Nato wurde.