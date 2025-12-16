- Wie Zagreb nach Krieg und Besatzung ein wertvoller Teil von EU und Nato wurde
Ab Sommer 1991 sah sich Kroatien einem Existenzkampf gegenüber, der heute surreal scheint. Denn das Land stand auf der Liste der großserbischen Begehrlichkeiten ganz oben. Unser Autor erklärt, wie das Land trotzdem ein wertvoller Teil von EU und Nato wurde.
Vor 30 Jahren wurde in Paris feierlich der Friedensvertrag für Bosnien und Herzegowina unterzeichnet, der zuvor in Dayton in den USA ausgehandelt worden war und somit den Bosnienkrieg beendete. Weitgehend unbekannt ist, dass parallel hierzu, ebenfalls durch US-Vermittlung, sich Kroatien und Serbien auf die friedliche Wiedereingliederung der letzten serbisch besetzten Gebiete Kroatiens einigten. Dieses Nebenprodukt der Daytoner Verhandlungen hat eine kaum gewürdigte Signifikanz. Erstmals wurde nach drei Kriegen, über 130.000 Toten, Völkermord und fast drei Millionen Flüchtlingen, die die serbischen Aggressionen von 1991 bis 1995 gegen Slowenien, Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina forderten, die friedliche Reintegration eines serbisch besetzten Territoriums vereinbart.
