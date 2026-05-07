Duško Tadić
Blick in den Gerichtssaal des UN-Tribunals gegen Duško Tadić (l.) / picture-alliance / dpa | Ed_Oudenaarden

30 Jahre UN-Tribunal in Den Haag In München verhaftet, in Den Haag verurteilt

Vor 30 Jahren begann in Den Haag der Prozess gegen den serbischen Kriegsverbrecher Duško Tadić, der in München erkannt und verhaftet wurde. Unser Autor erzählt die erstaunliche Geschichte hinter dem ersten Kriegsverbrecherprozess in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

VON ALEXANDER RHOTERT am 7. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler zum ehemaligen Jugoslawien seit 1991. Er war 20 Jahre für UN, Nato, OSZE, OHR und EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Als Oberstleutnant und Interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr arbeitete er zu Kosovo und Bosnien und Herzegowina. 
 

So erreichen Sie Alexander Rhotert:

Zur Artikelübersicht

Die Geschichte erinnert an den amerikanischen Thriller „Der Marathon-Mann“ des Regisseurs John Schlesinger aus dem Jahr 1976 mit Dustin Hoffman und Laurence Olivier. Letzterer spielt im Film einen ehemaligen KZ-Arzt, den Auschwitz-Überlebende auf den Straßen von New York erkennen. Ähnliches spielte sich 1994 ganz real auf den Straßen Münchens ab. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Do., 7. Mai 2026 - 12:38

Es ist eine lange Liste mit prominenten Staatsnamen. Das Gericht in Den Haag ist ein kleiner europäischer Knüppel, ein politisches Instrument, weit davon entfernt mit Nürnberg verglichen zu werden. Solange Staaten wie die USA, Russland, China, Israel und weitere dieses Rumpfgericht nicht anerkennen, sind seine Urteile nicht das Papier wert, auf dem die Urteile stehen. Von Zeit zu Zeit wird dieses Gericht aufgewertet, wenn sie irgendeinen kleinen Schurken gefangen haben und aburteilen. Ansonsten an in den Mülleimer!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.