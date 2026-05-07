- In München verhaftet, in Den Haag verurteilt
Vor 30 Jahren begann in Den Haag der Prozess gegen den serbischen Kriegsverbrecher Duško Tadić, der in München erkannt und verhaftet wurde. Unser Autor erzählt die erstaunliche Geschichte hinter dem ersten Kriegsverbrecherprozess in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Geschichte erinnert an den amerikanischen Thriller „Der Marathon-Mann“ des Regisseurs John Schlesinger aus dem Jahr 1976 mit Dustin Hoffman und Laurence Olivier. Letzterer spielt im Film einen ehemaligen KZ-Arzt, den Auschwitz-Überlebende auf den Straßen von New York erkennen. Ähnliches spielte sich 1994 ganz real auf den Straßen Münchens ab.
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