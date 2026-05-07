30 Jahre UN-Tribunal in Den Haag - In München verhaftet, in Den Haag verurteilt

Vor 30 Jahren begann in Den Haag der Prozess gegen den serbischen Kriegsverbrecher Duško Tadić, der in München erkannt und verhaftet wurde. Unser Autor erzählt die erstaunliche Geschichte hinter dem ersten Kriegsverbrecherprozess in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.