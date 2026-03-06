- Der „Schlächter des Balkans“ ist tot, doch sein Erbe lebt fort
Er wollte ein Großserbien schaffen – um den Preis von Krieg, Vertreibung und Massakern. Slobodan Milošević führte in den 1990er-Jahren Kriege gegen Kroatien, Bosnien und Kosovo. Nun jährt sich sein Todestag zum 20. Mal. Doch sein Erbe lebt fort.
Am 11. März 2006 verstarb der ehemalige serbische Präsident Slobodan Milošević in seiner Zelle im Untersuchungsgefängnis des Kriegsverbrechertribunals der Vereinten Nationen (ICTY) in Scheveningen bei Den Haag an einem Herzinfarkt. Milošević war fünf Jahre zuvor von Belgrad nach Den Haag ausgeliefert worden, wo er wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermords angeklagt worden war, die während der von ihm angezettelten Angriffskriege gegen Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Kosovo begangen wurden. Um die 140.000 Menschen fielen dem „Schlächter des Balkans“ zum Opfer, Hunderttausende wurden verwundet und über vier Millionen vertrieben.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.