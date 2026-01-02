150. Geburtstag von Konrad Adenauer - Der Wegbereiter der transatlantischen Beziehungen

„Kanzler der Alliierten!“ Was Kurt Schumacher als Vorwurf meinte, wurde zum Fundament der deutschen Demokratie. Vor allem Adenauers frühe und konsequente Bindung an die USA machte Sicherheit, Stabilität und Wohlstand der Bundesrepublik erst möglich.