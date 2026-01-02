- Der Wegbereiter der transatlantischen Beziehungen
„Kanzler der Alliierten!“ Was Kurt Schumacher als Vorwurf meinte, wurde zum Fundament der deutschen Demokratie. Vor allem Adenauers frühe und konsequente Bindung an die USA machte Sicherheit, Stabilität und Wohlstand der Bundesrepublik erst möglich.
Anlässlich des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer veröffentlichen wir zwei Texte. Alexander Grau widmet sich seinem bundesrepublikanischen Wirken. Ronald Gerste schreibt über Adenauers Beitrag zu den transatlantischen Beziehungen.
-
