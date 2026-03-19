10. Jahrestag der islamistischen Anschläge in Brüssel - „Man hat bestimmte Milieus einfach gewähren lassen“

Zehn Jahre nach den Anschlägen von Brüssel kämpft Molenbeek weiter mit seinem Ruf. Didier van Merris lebt seit 23 Jahren hier. Der Lokalpolitiker spricht im Interview darüber, wie mangelnder politischer Wille den Kampf gegen Radikalisierung erschwert und was nun getan werden müsste.