Frau legt Blumen an einer Gedenktafel nieder, mehrere Menschen stehen im Hintergrund, Foto.
Gedenktafel in Molenbeek für die Opfer der Anschläge vom 22. März 2016 / picture alliance/dpa/BELGA | Nils Quintelier

10. Jahrestag der islamistischen Anschläge in Brüssel „Man hat bestimmte Milieus einfach gewähren lassen“

Zehn Jahre nach den Anschlägen von Brüssel kämpft Molenbeek weiter mit seinem Ruf. Didier van Merris lebt seit 23 Jahren hier. Der Lokalpolitiker spricht im Interview darüber, wie mangelnder politischer Wille den Kampf gegen Radikalisierung erschwert und was nun getan werden müsste.

INTERVIEW MIT DIDIER VAN MERRIS am 23. März 2026

Autoreninfo

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau.

 

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Didier van Merris ist Mitglied der liberalen Partei Mouvement Réformateur. Seit 2024 sitzt er im Gemeinderat, zuvor engagierte er sich mehr als zehn Jahre lang in der kommunalen Sozialhilfeeinrichtung CPAS.

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