- „Man hat bestimmte Milieus einfach gewähren lassen“
Zehn Jahre nach den Anschlägen von Brüssel kämpft Molenbeek weiter mit seinem Ruf. Didier van Merris lebt seit 23 Jahren hier. Der Lokalpolitiker spricht im Interview darüber, wie mangelnder politischer Wille den Kampf gegen Radikalisierung erschwert und was nun getan werden müsste.
Didier van Merris ist Mitglied der liberalen Partei Mouvement Réformateur. Seit 2024 sitzt er im Gemeinderat, zuvor engagierte er sich mehr als zehn Jahre lang in der kommunalen Sozialhilfeeinrichtung CPAS.
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