Henrik Jönsson
Der schwedische Unternehmer Henrik Jönsson / Foto: Jens Nordstroem

Henrik Jönsson im Porträt Moderator im Maßanzug

Der schwedische Unternehmer Henrik Jönsson will mit seinem Youtube-Kanal die „Brandmauer“ zwischen Bürgerlich-Moderaten und rechten Schwedendemokraten schleifen.

VON JENS MATTERN am 10. Februar 2026 4 min

Autoreninfo

Jens Mattern ist freier Auslandskorrespondent für Polen, das Baltikum und Skandinavien.

„Bleiiib dran!“, ruft der Moderator mit blonder, nach hinten gegelter Tolle in die Kamera und sticht mit dem Zeigefinger Richtung Zuschauer. Die Rede ist von Henrik Jönsson, Schwedens wichtigstem Politik-Youtuber. Seine Mission: Rot-Grün darf im nächsten Herbst nicht an die Macht kommen, der 50-Jährige warnt vor einer möglichen „Dystopie“. Auf seinen Kanälen flackern darum Bildsequenzen von aggressiven Migranten und rechthaberischen Linken, Kritik wird auch am Wohlfahrtsstaat sowie an den damit einhergehenden hohen Steuern laut. Empörung ist das Gefühl, das der Medienunternehmer bespielt.

